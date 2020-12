FDNY envía memorando tras encuesta que muestra desganas de recibir vacuna COVID

Lo que debes saber El FDNY ha distribuido un memorando a los miembros del departamento de bomberos y EMS que detalla lo que el departamento cree es la información clave sobre las vacunas COVID-19 a medida que se acerca la fecha de las vacunas, muestra el memo obtenido por NBC News.

La noticia se produce después de que una encuesta del sindicato de bomberos publicada este fin de semana parecía mostrar desgana por obtener la vacuna entre el cuerpo de socorristas de la ciudad con más probabilidades de entrar en contacto primero con los pacientes de COVID-19.

El memo fue publicado después de que una encuesta sindical del FDNY mostrara que aproximadamente el 55% de los miembros dijeron que no recibirían la vacuna.

El memo contiene varios puntos como "hecho 1" que dice: "vacunarse es fundamental para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos, a nuestra familia del FDNY y a aquellos a quienes servimos, del COVID-19".

El memo señala que “la vacuna está disponible para usted porque es esencial para la seguridad de nuestra ciudad, y su seguridad es esencial para el Departamento” y “la vacunación y los cubrimientos faciales juntos son nuestro único camino de regreso a la normalidad porque las personas asintomáticas todavía pueden contagiar."

El memorando trata específicamente sobre las preocupaciones sobre cómo funcionan las vacunas.

Específicamente, el "hecho 3" dice, "ambas vacunas COVID-19 usan ARN mensajero (ARNm) para entregar instrucciones al cuerpo que le dicen que produzca una proteína no infecciosa asociada con el virus" y "NO cambia tu ADN y NO está expuesto al virus real (vivo o muerto), por lo tanto, no puede causar la infección por COVID-19".

El presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados, Andrew Ansbro, señaló el domingo que “también hay que tener en cuenta que el 35 por ciento de los bomberos de la ciudad de Nueva York se han infectado y han superado el virus. Muchos de estos miembros sienten que tienen anticuerpos y no son una categoría de riesgo".

Los otros "hechos" enumerados en el memo indican que tanto las vacunas Pfizer / BioNTech como Moderna estarán disponibles para los miembros del FDNY en las próximas semanas, que los ensayos de vacunas han mostrado solo efectos secundarios menores y que “el liderazgo del FDNY está comprometido con la transparencia y el apoyo a nuestros miembros". El memo dice que "el liderazgo del FDNY continuará brindando los hechos más completos posibles a medida que se disponga de nueva información relacionada con el desarrollo y la disponibilidad de las vacunas COVID-19".

El memo proporciona un número de teléfono y un correo electrónico de la Oficina de Servicios de Salud del FDNY para que los miembros del departamento se comuniquen con ellos en caso de que tengan alguna pregunta.

El memorando fue distribuido por el comisionado del FDNY, Daniel Nigro, y el jefe de departamento, John Sudnik.