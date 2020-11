‘Es un ser humano imposible’: Cuomo, Scaramucci hablan sobre COVID, Trump y el futuro de NYC

NUEVA YORK -- El gobernador Andrew Cuomo tuvo una reunión virtual con el financiero y exdirector de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, para un seminario web en el que el gobernador habló sobre una multitud de temas, desde COVID-19 hasta el presidente Donald Trump y el futuro de la Gran Manzana.

El seminario web fue parte de SALT Talks. SALT Talks presenta una amplia gama de oradores, incluyendo líderes empresariales, expertos en políticas e innovadores. SALT (SkyBridge Alternatives) fue creada en 2009 por SkyBridge, una firma global de inversiones alternativas que Scaramucci cofundó.

COVID IN NEW YORK

La charla comenzó con Scaramucci preguntándole a Cuomo por qué se sentía obligado a escribir un libro sobre COVID-19.

""American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic" (o "Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia de COVID-19") es la segunda memoria de Cuomo y se lanzó con las ganancias destinadas al alivio de COVID. Relata sus interacciones con el gobierno federal y su respuesta a la pandemia. Cuomo dijo que el pico del virus en el estado fue tal como un torbellino que quería volver a visitar la experiencia y ver qué podrían haber hecho mejor todos.

"Todavía no sabemos qué diablos estamos haciendo cuando se trata de COVID … Esto es algo con lo que deberíamos haber podido lidiar. Esto es incompetencia del gobierno, la negación, y la división nacional", dijo Cuomo. "El gobierno fue incompetente. ¿Cómo podemos ser los Estados Unidos de América y no podemos encontrar máscaras y batas y no puedes hacer … los hisopos nasales para la prueba COVID? Esto es una total incompetencia del gobierno. La negación que el presidente admite que mintió al respecto. Simplemente decidió decirle al pueblo estadounidense que todo está bien, no se preocupen por eso. Tenía miedo de que si sabían la verdad dañaría la economía. Era totalmente inverosímil. Era un virus. ¿No crees que se darán cuenta de que había un virus cuando vean morir a gente? Pero esa era su estrategia … Y luego es una función de la división porque estamos muy politizados, estamos tan polarizados que nos definimos a nosotros mismos por oposición".

Cuomo continuó diciendo que el país "lo falló por completo … si escribes una película, la gente diría que es totalmente inverosímil que Estados Unidos sea tan incompetente".

Cuando Scaramucci le preguntó al gobernador sobre el resurgimiento del virus en el estado, Cuomo dijo que la tasa de infección está aumentando, pero que el estado está tomando medidas proactivas para manejar y controlar su propagación.

"Sí, la tasa de infección está aumentando. El estado de Nueva York tuvo notablemente la tasa de infección más alta en los Estados Unidos de América; ahora somos el tercero más bajo", dijo Cuomo. "Hacemos alrededor de 125,000 pruebas al día, más que en cualquier otro estado de la nación. Hacemos pruebas a tal nivel que puedo decirles en qué vecindario hay un brote … y luego nos enfocamos en esa área, la llamamos microcluster, y cerramos esa área con restricciones de bares, restaurantes, etc. pero solo en [esa] área, por lo que no está afectando la economía en general, pero está controlando el virus. Estamos controlando el virus mejor que cualquier otro estado".

Según Cuomo, la selección entre la salud pública y mantener la economía abierta nunca fue una selección porque, al final, si el público no se siente seguro, no participará en ciertas actividades. El gobernador dijo que fue el gobierno federal quien hizo de la salud pública o una economía abierta una "opción binaria".

"Nunca fue una opción binaria. Irónicamente, en la medida en que los neoyorquinos se sienten más cómodos con el virus y saben que tenemos una tasa de infección baja, y saben que somos inteligentes y agresivos con él, en realidad ha facilitado la apertura de la economía", dijo el gobernador, y agregó que aunque podría hacer "modificaciones menores" si hay un repunte de casos en un área en particular, en general la economía está abierta. "Hay algunas restricciones, pero las restricciones no son lo que detiene la gente, es la elección del consumidor. La gente ha decidido con qué se sienten cómodos y eso es lo que están haciendo y eso es lo que seguirán haciendo".

¿EN QUE SE EQUIVOCÓ NUEVA YORK Y EL PAÍS CON COVID?

Durante su charla, Cuomo admitió que hay ciertas cosas sobre la respuesta del estado a COVID que cambiaría, particularmente haber escuchado al gobierno federal.

"En qué nos equivocamos: el virus estaba viniendo aquí durante tres meses y nunca lo supimos y yo estaba escuchando al gobierno federal y eso fue un error", dijo. "Nos dijeron que la propagación era solo si las personas tenían síntomas, cuando tosían, cuando estornudaban, etc., tres meses después dijeron que estaban equivocados. Propagación asintomática. Fue un error terrible porque entonces no estábamos haciendo pruebas a personas que no mostraban síntomas y personas que no presentaban síntomas aparecían en el trabajo y en hogares de ancianos, así es como llegó a los hogares de ancianos … Nos dijeron que se puede contraer desde una superficie. Transmisión superficial. Desinfectamos todos los trenes subterráneos y todos los autobuses, nunca se había hecho antes. Millones de dólares. Después nos dicen que no es transmisión por superficie".

Aunque Cuomo dijo que hubo errores, también hay espacio para aprender y una de las cosas que se debió aprender fue que el país "no tiene exámenes de salud en nuestros aeropuertos. Te detienen si traes una bolsa de fruta pero puede entrar con un virus y no hay ningún examen de detección". Esta noción fue acordada por Scaramucci, quien dijo que existe este tipo de exámenes de detección "en otros aeropuertos del mundo".

"No hay pruebas que podamos tener en el aeropuerto. Ni siquiera pudimos hacer las pruebas. No pudimos fabricar ningún equipo médico. No teníamos ninguna reserva. No teníamos ningún personal que podríamos desplegar. Hablamos de seguridad nacional. Después del 11 de septiembre armamos todo este mecanismo, sí, excepto que no hay seguridad nacional de salud pública", dijo Cuomo.

TRUMP ES 'IRRAZONABLE CASI AL PUNTO DE UN TRASTORNO'

Cuando la conversación pasó al gobierno federal, se le preguntó a Cuomo cómo fue su experiencia trabajando con la administración del presidente Donald Trump durante el pico de primavera de COVID en Nueva York, que convirtió al estado en el epicentro de la pandemia en este país.

Aunque Cuomo dijo que hay un gran problema de polarización en esta nación, no tuvo tanto un problema bipartidista con el presidente, sino con él como persona. El gobernador continuó diciendo que conocía a Trump y a su familia antes de convertirse en presidente, y dijo que Trump incluso contribuyó a su campaña, pero que desde que se convirtió en presidente Trump se ha movido "tan a la derecha, lo cual tuvo que hacer en la presidencia, y luego es casi como si se hubiera convertido en un apóstol".

"Yo había peleado con él como gobernador", recuerda Cuomo. "Llegamos a COVID, lo llamo y le dije: 'Olvídate de todo eso. Es un nuevo día. Es un nuevo momento. Tenemos que trabajar juntos. Es un momento histórico en este país. Va a ser tu legado...Va a ser mi legado.' El problema no era la política. Es un ser humano imposible de tratar, y yo estoy en el negocio de tratar con seres humanos".

A lo que Scaramucci, quien se desempeñó durante poco más que una semana como Director de Comunicación de la Casa Blanca bajo Trump, respondió: "No lo sabía, Andrew".

El gobernador continuó diciendo: "Realmente es imposible. Ahora, es interesante porque las personalidades extremas … normalmente son más fáciles de tratar. Un narcisista es casi el más fácil de tratar … Así que de alguna manera era fácil porque él es un narcisista clásico. Necesitaba ser alabado, necesitaba obtener crédito, necesitaba que le hicieran una genuflexión "oh, gracias, gracias. Si no fuera por el presidente". Hice todo eso. Pero él es realmente irracional, casi hasta el punto de un desorden. Y en un momento estaba en tal negación del virus que estábamos en desacuerdo".

EL FUTURO DE NUEVA YORK

Con la gente que viaja menos y la gente que trabaja más desde casa, ha habido un gran declive en el turismo y la economía, no solo en Nueva York, sino que todo el país y el mundo ha sentido el impacto. Sin embargo, Cuomo cree que la ciudad puede regresar triunfalmente a su antigua gloria, como lo ha hecho en el pasado.

"Volverá si la traemos de vuelta. Hemos pasado por esto antes. Después del 11 de septiembre nadie quería volver a la ciudad porque iba a ser un punto blanco terrorista", dijo, agregando que los problemas de la ciudad, no solo están relacionados con COVID.

"Pero es más que solo COVID. Primero, debes ser honesto en tu reconocimiento del problema. Es COVID y la densidad de esta ciudad lo que da miedo. Ha sido esta desobediencia civil, es gente sin hogar en las calles, es una sensación el crimen está fuera de control. Es todo eso. Y tienes que abordar todas esas cosas. Creo que el factor principal es COVID, pero tenemos que abordar a propósito todos esos problemas y mostrar la revitalización y el renacimiento de la ciudad," dijo.

La conversación también se refirió a los disturbios civiles, la injusticia racial, la brutalidad policial y cómo hacer que los neoyorquinos se sientan seguros.

"La seguridad pública es el trabajo uno", dijo Cuomo. "Tendrás una protesta pacífica y luego la gente vendrá y secuestrará esa protesta y usará esa protesta para cometer delitos. Arrestarlos y tratarlos como los criminales que son. Punto. Creo que una de las cosas que hizo Trump muy bien fue hacer que parezca que los demócratas no respetan la ley y el orden. Hay un matiz aquí. George Floyd, Eric Garner, y va más allá hasta Rodney King. Hay injusticia hacia los afroamericanos en el sistema de justicia penal. Y la situación de George Floyd era horrenda y las otras situaciones eran horrendas. Hay que abordarlas. Son ofensivas para todos los estadounidenses…. No matamos gente en las calles con cuatro policías. No hacemos eso. Eso tiene que ser abordado. Puedes abordar eso sin decir que estoy en contra de la orden policial … Un policía malo no significa que todos los policías son malos. En este entorno, ese matiz es difícil de comunicar".

CUOMO HABLA DE SUS PLANES FUTUROS

Según el gobernador, se trabajará duro para llevar a cabo una campaña agresiva de resurgimiento y revitalización de la ciudad de Nueva York, sin embargo, él está mirando ante todo hacia una vacuna COVID aprobada.

"Creo que [la vacuna] será la luz al final del túnel", dijo. "Entonces vamos a necesitar un plan de distribución de vacunas, que nuevamente esta administración, ya que no saben cómo gobernar, no saben cómo manejar, no tienen forma de distribuir esta vacuna ahora mismo. Sólo para para darte una idea de lo que requiere esta vacuna. Hicimos 120 millones de pruebas de COVID en los últimos 8 meses en todo el país, es decir, todos están haciendo todo lo posible … Tenemos que hacer 330 millones de vacunas y las vacunas actuales requieren dos dosis".

Durante el apogeo de COVID en Nueva York alrededor de la primavera, se habló de que Cuomo se postularía para presidente o vicepresidente. El gobernador ha respondido continuamente esas especulaciones y lo volvió a hacer cuando Scaramucci le preguntó cuáles eran sus planes futuros.

"Mi plan es hacer lo que le dije a la gente", dijo Cuomo. "Le dije a la gente de este estado durante el pico de COVID, cuando había mucha especulación de que me postularía para presidente, me postularía para vicepresidente, iba a hacer esto … ijde: 'No tengo ningún plan, me quedaré aquí. Voy a ayudarlos a superar este desafío. Y eso es lo que voy a hacer , punto ".