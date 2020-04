Cuomo describe la ruta de reapertura para NY a medida que las muertes diarias alcanzan el nivel más bajo en semanas

Lo que debes saber Hasta la fecha, se han perdido más de 24,000 vidas en el área triestatal, aunque NY reportó el domingo el número de fallecimientos más bajo en un solo día (367) desde el 30 de marzo. Nueva Jersey también informó su cifra más baja en un solo día en semanas (75)

Una nueva encuesta de Siena College dice que casi un tercio de los neoyorquinos conocen a alguien que murió por COVID-19

Los indicadores claves muestran una mejora a pesar de la tragedia: el gobernador Andrew Cuomo ha presentado una amplia estrategia de reapertura, un plan basado en fases y por regiones que se desarrolla a tiempo para evaluar posibles contratiempos. Se espera que Nueva Jersey revele su proyecto el lunes

El gobernador Andrew Cuomo dio a conocer un amplio plan de reapertura gradual durante el fin de semana, uno que podría ver partes de Nueva York, como el norte del estado, abierto a mediados de mayo, mientras anunciaba el número más bajo de muertes diarias en casi un mes. En Nueva Jersey, se espera que el gobernador Phil Murphy revele su proyecto el lunes.

Mientras tanto, una nueva encuesta, publicada el lunes, revela la triste realidad de la pandemia: aproximadamente uno de cada tres neoyorquinos dice que conoce a alguien que ha muerto por el coronavirus.

La directiva "PAUSA" de Cuomo está vigente al menos hasta el 15 de mayo. El gobernador dijo el viernes que decidirá si la extenderá en "una semana". De esa orden ejecutiva también depende el destino de las escuelas de Nueva York. El gobernador describió a las escuelas como parte de todo, que incluye tránsito, parques y negocios; Esto tiene que coordinarse a nivel regional.

Si bien partes del norte del estado de Nueva York pueden reabrir en fases después del 15 de mayo, la reapertura del área del sur del estado, que incluye la ciudad de Nueva York, Westchester, Long Island y los suburbios circundantes, es un esfuerzo muy complicado, dada la prevalencia de COVID-19 en esas áreas, dijo Cuomo. La reapertura en estas partes requiere una coordinación multiestatal, agregó. Cualquier cosa que implique traer gente a la ciudad, como un concierto o desfile, estará entre las últimas piezas que encajarán en el rompecabezas.

En los lugares más afectados, la contención sigue siendo la máxima prioridad. Cuomo señaló el domingo que la tasa de infección continuó disminuyendo. La semana pasada, 10 neoyorquinos estaban infectando, aproximadamente cada nueve neoyorquinos. Ha mejorado ligeramente, a ocho infecciones por cada 10 neoyorquinos, pero tiene que disminuir más para volver a abrir de manera segura.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que el estado cumplirá con la recomendación de los centros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés), de realizar una reapertura grande solo hasta que las tasas de hospitalización estatales y regionales disminuyan durante un periodo de 14 días.

La primera fase de una estrategia de reapertura para Nueva York comenzará con la mano de obra de construcción y fabricación, dijo el gobernador. Para iniciar la segunda fase, que se centra en fuerzas de trabajo esenciales adicionales que tengan bajo riesgo de propagación, se necesitará esperar dos semanas luego de monitorear los efectos de la primera fase y que funcionen.

La esencialidad es la medida más simple. ¿Pero, el riesgo? Considere una oficina llena, con lugares de trabajo con personas a una distancia de menos de 3 pies. Considere a los empleados que toman el metro repleto de gente en la hora pico para llegar a esa oficina. ¿Celebrarán reuniones en salas de conferencias? Las respuestas a esas preguntas serán un determinante clave del riesgo, dice Cuomo. Las empresas tienen que volver a imaginar cómo podrían reabrir mientras minimizan el riesgo de propagación de la infección, lo que significa hacer negocios de manera un poco diferente de lo que pudieron haberlo hecho antes. "Sea creativo", dijo Cuomo.

Quizás los restaurantes podrían expandir sus ofertas externas, permitiendo a las personas disfrutar de comidas al aire libre y salir de sus hogares mientras practican el distanciamiento social.

"Sean creativos", dijo Cuomo. "El gobierno establecerá los criterios para una reapertura gradual. Las empresas volverán a imaginar sus lugares de trabajo y protocolos. Las personas tomarán decisiones sobre su propia salud. Vamos a reconstruir mejor. Mientras sigamos siendo inteligentes, lo peor debería haber pasado ".

Más allá de sugerir que partes de Nueva York podrían comenzar lentamente a reabrir después del 15 de mayo, Cuomo no ofreció fechas específicas. Dijo "no hay una fecha 'X'".

'NJ no está fuera de peligro todavía': el estado sigue adelante, piensa en una imagen sobre la reapertura

Murphy ha informado de un movimiento positivo en la hospitalización y otras métricas claves, como la cantidad de pacientes nuevos que necesitan respiradores. Él planea revelar un plan para abrir Nueva Jersey de manera responsable el lunes, una que, según él, estará basada en datos. Murphy dice que cualquier primer paso de reapertura probablemente esté dentro de unas semanas.

"Algunas de las líneas de tendencia están comenzando a parecer alentadoras. Estamos en ese período paradójico del que nos advirtió el Dr. Fauci", dijo Murphy en CNBC el lunes. "Todavía no estamos cerca, pero no hay dudas al mismo tiempo que estamos progresando".

El gobernador dice que aún no ha decidido si Nueva Jersey volverá a abrir por región, como Cuomo ha dicho que podría ser el caso en Nueva York. "Vamos a movernos como un solo estado", dijo Murphy, pero reconoce que la parte norte del estado tiene más densidad que la parte sur, lo que conlleva su propio conjunto de problemas.

Las tasas de hospitalización reflejan la curva cambiante. El norte de Nueva Jersey fue el más afectado y ahora está disminuyendo su número de hospitalizaciones. Se están aplanando en la parte central de la región, mientras que la parte sur del estado ahora está experimentando un ligero aumento, dijeron funcionarios de salud.

Las decisiones se tomarán en coordinación con el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, quien forma parte de la coalición de reapertura de siete estados liderada por Cuomo. Connecticut ha perdido casi 2,000 personas hasta la fecha. No todos los siete estados de la coalición reabrirán exactamente de la misma manera.

Por ejemplo, Lamont ha dicho que no está seguro de que Connecticut esté totalmente de acuerdo con el programa de búsqueda de contactos de Bloomberg, que todavía está en desarrollo. Su estado también es un poco más tarde en la curva, con el modelo IHME ampliamente respaldado por la Fundación Gates que proyecta que puede comenzar a relajar las restricciones después del 9 de junio, suponiendo que se mantengan fuertes medidas de contención.

Esa línea de tiempo es más de una semana antes, después del 27 de mayo, para Nueva York y Nueva Jersey, dice el último modelo.

Cuomo reconoce que habrá variaciones entre los estados y dentro de ellos en cuanto a la reapertura, pero insiste en que para que la reapertura sea efectiva, debe ser un esfuerzo coordinado. En general, los otros gobernadores parecen estar de acuerdo.

Dentro del epicentro: la guerra en contra del virus

En la ciudad de Nueva York, el epicentro de la crisis nacional, el alcalde Bill de Blasio dijo que la reapertura estaría determinada por sus tres indicadores claves de salud diarios: número de hospitalizaciones, número de admisiones a los cuidados intensivos y el porcentaje de personas que dieron positivo. Quiere ver que los tres indicadores bajen durante al menos 10 a 14 días. Desde que ha estado analizando públicamente el progreso de la ciudad de Nueva York en sus sesiones informativas diarias para los medios, la ciudad solo ha visto dos días en que las tres métricas disminuyeron.

Esos dos días llegaron con más de una semana de diferencia. El alcalde, como Cuomo, ha ampliado las pruebas y está trabajando en un enfoque integral de seguimiento de contactos. Ocho nuevos centros comunitarios ahora están abiertos en los cinco condados y eventualmente podrán realizar 12,000 pruebas por semana o más.

Las pruebas han sido complicadas desde el punto de vista del personal. Los trabajadores de la salud corrían el riesgo de exponerse cada vez que realizaban una, y debían tomar precauciones en consecuencia con cada nuevo paciente. De Blasio dice que la ciudad ha encontrado una forma más segura y más fácil de realizar una prueba, de una manera independiente, y que Nueva York comenzará esta semana.

En el futuro, las personas que vayan a uno de los sitios de prueba de la ciudad podrán realizarse las pruebas ellos mismos; utilizarán la orientación de un trabajador de la salud, pero no requerirá contacto directo con ese empleado. La prueba de hisopo fue aprobada por los reguladores de EE. UU. la semana pasada. Los laboratorios privados deberán intensificar para procesar los resultados rápidamente; de Blasio dice que la ciudad está buscando nuevas asociaciones.

"Las pruebas logran progreso. Es tan simple como eso", dijo de Blasio.

El rastreo integral de contactos es otro componente clave. El exalcalde Michael Bloomberg ayudará con eso, parte de una iniciativa que Cuomo anunció la semana pasada. La ciudad de Nueva York busca contratar 1,000 personas para para hacer seguimiento al coronavirus en la ciudad y quienes trabajarán con el personal que ya está en el lugar. Visite fphnyc.org para obtener más información.

Buenas noticias: el estacionamiento alterno estará suspendido por otras dos semanas hasta el 12 de mayo. Además, la ciudad de Nueva York abrirá unas 40 millas de calles para los peatones en mayo. Hasta 100 millas de calles podrían estar disponibles a través de expansiones de aceras y conversiones en plazas peatonales. Estas áreas requieren monitoreo del NYPD.

Finalmente, de Blasio dijo que quiere un plan de reapertura para el 1 de junio enfocado en cómo reconstruir la ciudad de Nueva York.

"Es una serie de movimientos cuidadosos que se prueban cada uno en el camino para asegurarse de que no van a traer un resultado contraproducente. Y luego, cuando ve que las cosas funcionan, se pasa al siguiente paso", dijo el alcalde el domingo.

Si bien el alcalde advirtió a los neoyorquinos que tengan "bajas expectativas" para el verano en la ciudad con respecto a las playas, reuniones públicas y otros eventos importantes, Cuomo dijo el domingo que debe haber actividades de verano en Nueva York. Dijo que podía imaginar juegos de béisbol jugados sin fanáticos en el Yankee Stadium y el Citi Field de los Mets; los equipos tendrían que hacer que la economía funcionara sin ingresos, pero tendrían ingresos por transmisión.

Cuomo no dio más detalles sobre otras posibles actividades de verano en Nueva York, pero reconoció que las personas no pueden permanecer encerradas en sus hogares hasta agosto. Hay "una pieza de cordura en la ecuación aquí también", dijo el gobernador.

La ciudad de Nueva York ha visto más de 155,000 casos de COVID-19 del total de 282,143 del estado. También ha visto la mayor cantidad de muertes: 12,067 de la creciente cifra del estado, que está a punto de eclipsar a 17,000 el lunes.

Si las 5,309 muertes probables de COVID-19 de Nueva York se incluyeran en el recuento estatal, el número real de muertes en los cinco condados podría estar más cerca de las 17,300 por sí solo.

Una encuesta de Siena College publicada el lunes encontró que el 32 por ciento de los neoyorquinos, incluidos casi la mitad de los votantes de la ciudad de Nueva York, conocen personalmente a alguien que murió por el virus.

El área triestatal tiene casi 430,000 casos (Nueva York 288,045; Nueva Jersey, 109,038 y Connecticut, 25,269) y ha perdido casi 25,000 vidas. Al igual que Nueva York, Nueva Jersey tuvo su número más bajo de muertes diarias (75) el domingo; su total es de 5,938.

Le preguntaron sobre las escuelas de Nueva Jersey, que están cerradas hasta por lo menos el 15 de mayo. Murphy dio a CNBC que había una posibilidad de reabrirlas. "Hay una posibilidad que podamos regresar a las escuelas". Espera dar mas detalles antes del 15 de mayo.

"Si bien no hemos tomado una decisión al respecto, vamos a movernos como un solo estado, reconociendo que partes tienen problemas de densidad, por ejemplo las del norte no tienen las mismas que las del sur", dijo en el programa "Meet the Press" el domingo.

Reaperturas: una nueva busqueda

La Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, dice que el distanciamiento social deberá continuar durante el verano para garantizar la seguridad pública. Los investigadores de Harvard dicen que tales prácticas pueden ser necesarias en 2020, salvo se descubra una vacuna, que podría tardar 18 meses, o un tratamiento efectivo.

Hasta ahora, los ensayos clínicos para medicamentos experimentales no han estimulado el optimismo. La hidroxicloroquina había sido promocionada por el presidente; después de más estudios, la FDA ahora desaconseja el uso de ese medicamento fuera de los entornos médicos. Un borrador del documento que muestra resultados no concluyentes para otro medicamento, el remdesivir de Gilead, mostró resultados decepcionantes. Gilead dice que los hallazgos no fueron concluyentes.

A nivel nacional, algunos estados, como Georgia, ya han comenzado sus reaperturas, algunos de manera más agresiva de lo que les gustaría a los principales expertos de Estados Unidos. Los gobernadores y los funcionarios de salud de todo el país vigilan de cerca a esos estados. Hasta la fecha, la nación ha visto más de 54,000 muertes de COVID-19 y casi 1 millón de casos.