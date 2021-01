Cheques por COVID-19: reportan que algunos pagos fueron depositados en cuentas incorrectas

Varios contribuyentes que utilizan servicios de preparación de impuestos, como H&R Block y TurboTax, dicen que sus segundos pagos de ayuda se enviaron a la cuenta bancaria incorrecta, lo que los obligó a esperar más tiempo por su dinero.

El IRS y el Departamento del Tesoro comenzaron a emitir los Pagos de Impacto Económico la semana pasada. El pago es de $600 por cada adulto elegible y dependiente para las personas que ganan hasta $75,000, o $ 150,000 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Aquellos que ganan más que eso son elegibles para un pago reducido.

El IRS dijo que los pagos de depósito directo tardarían varios días en registrarse en cuentas individuales, pero los fondos estaban disponibles en gran medida el lunes. Algunos pagos también se envían mediante cheque en papel o tarjetas de débito durante el mes de enero.

Los contribuyentes pueden usar la herramienta Get My Payment en el sitio web del IRS para conocer el estado de su pago. Sin embargo, muchas personas dijeron que consultaron el sitio del IRS y encontraron que sus pagos fueron enviados a una cuenta que no reconocieron.

Samantha Smith de Dallas dijo que recibió su pago de ayuda de $1,200 en la primavera a través de depósito directo sin ningún problema. Pero su pago por esta ronda de ayuda económica fue a una cuenta que no reconoció.

Se puso en contacto con TurboTax, que preparó su declaración de impuestos más reciente, y le dijeron que si pagó sus tarifas de preparación de impuestos con el reembolso adeudado, en lugar de pagarlo por adelantado, es posible que el segundo pago se haya enviado a un banco TurboTax.

Varios otros contribuyentes que pagaron sus tarifas de la misma manera también informaron retrasos.

Smith, quien fue despedida en octubre, había planeado usar el dinero para pagar el alquiler y se siente frustrada porque sus manos están atadas hasta que llega el dinero. “Me encantaría ese dinero”, dijo. "Es imperativo".

No hay una medida exacta en este momento de cuántos contribuyentes se vieron afectados. El IRS no dio a conocer un comentario el martes sobre el alcance o la causa del problema.

TurboTax dijo que el IRS es la "única parte con la capacidad de determinar la elegibilidad y distribuir los pagos de estímulo" y que por ley, la institución financiera debe devolver el pago al IRS si una cuenta ya no está activa.

“Sabemos lo importantes que son estos fondos para tantos estadounidenses y que todos están ansiosos por obtener su dinero”, dijo la portavoz de la compañía Ashley McMahon. "Nos estamos asociando con el IRS para ayudar a los contribuyentes a recibir sus pagos lo más rápido posible".

H&R Block dijo que "comprende que los cheques de estímulo son de vital importancia para millones de estadounidenses" y dijo que si el sitio web Get My Payment del IRS muestra un número de cuenta que un cliente no reconoce, entonces sus agentes de servicio al cliente están listos para ayudar por teléfono o en línea. .

El IRS ha dicho que las personas elegibles no requieren ninguna acción para recibir este segundo pago. Los pagos son automáticos y las personas no deben comunicarse con sus instituciones financieras o con el IRS con preguntas sobre el tiempo de pago.