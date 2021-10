Varios estados demandan al gobierno de Biden para detener mandato de vacunación

MIAMI, Florida - Once estados presentaron demandas este viernes para detener el mandato de vacuna COVID-19 del presidente Joe Biden para los contratistas federales, argumentando que el requisito viola la ley federal.

Los fiscales generales de Alaska, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming firmaron la demanda, que se presentó en un tribunal de distrito federal en Missouri.

Los estados pidieron a un juez federal que bloqueara el requisito de Biden de que todos los empleados de los contratistas federales estén vacunados contra el coronavirus, argumentando que el mandato viola la ley federal de adquisiciones y es una extralimitación del poder federal.

"Si el gobierno federal intenta ejercer inconstitucionalmente su voluntad y obligar a los contratistas federales a exigir vacunas, la fuerza laboral y las empresas podrían verse diezmadas, lo que agravaría aún más la cadena de suministro y las crisis de la fuerza laboral", dijo el fiscal general de Missouri Eric Schmitt, un republicano, en un comunicado. . "El gobierno federal no debería exigir las vacunas, y es por eso que presentamos una demanda hoy, para detener esta acción ilegal e inconstitucional".

El fiscal general republicano de New Hampshire, John Formella, dijo en un comunicado que las vacunas COVID-19 son seguras, eficaces y recomendadas, pero que los beneficios "no justifican la violación de la ley".

Esa demanda, junto con la presentada el viernes por Texas y el jueves por Florida, eleva a 12 el número de estados que impugnan el mandato de la administración de Biden en tres tribunales federales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, demandó este jueves al gobierno de Biden por su mandato de vacunas para los contratistas federales en una demanda que alega que el presidente se extralimitó en su autoridad legal.

Biden ha argumentado que los mandatos generales de vacunación ayudarán a poner fin a la pandemia mortal, pero los republicanos de todo el país se han opuesto a los requisitos de vacunación y han amenazado con presentar desafíos legales similares.

Texas presentó una demanda similar el viernes en un tribunal de distrito federal en un tribunal federal en Galveston, Texas, buscando bloquear la ejecución del mandato.

"El gobierno de Biden ha expresado repetidamente su desdén por los estadounidenses que optan por no vacunarse, y ha cometido una extralimitación federal reiterada y abusiva para imponer a los estadounidenses algo que no quieren", dijo el fiscal general de Texas Ken Paxton, un republicano, en una declaración. “El gobierno federal no tiene la capacidad de despojar a las personas de su elección para recibir una vacuna o no. Si el presidente cree que su paciencia se está agotando, claramente está subestimando la falta de paciencia de los tejanos cuyos derechos está infringiendo ”.

Otro grupo de estados liderados por Georgia anunció el viernes que presentarían una demanda federal similar en ese estado para tratar de bloquear los requisitos del contratista. Otros estados que el gobernador de Georgia Brian Kemp dijo que se unirán al caso son Alabama, Idaho, Kansas, Virginia Occidental y Utah, así como el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster.

La demanda no se había presentado cuando se anunció y los funcionarios de Georgia no proporcionaron de inmediato una copia de la denuncia.

"No permitiremos que la administración de Biden eluda la ley u obligue a los trabajadores georgianos a elegir entre su sustento o esta vacuna", dijo Kemp, un republicano, en un comunicado.

El Partido Demócrata de Georgia calificó la demanda como un "truco político peligroso".

Florida presentó una demanda por separado contra el mandato federal el jueves. Esa demanda también alegó que el presidente no tiene la autoridad para emitir la regla y que viola la ley de adquisiciones.