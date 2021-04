CDC: millones de personas están faltando a sus citas para la segunda dosis de la vacuna

WASHINGTON DC - Millones de estadounidenses que recibieron la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna no están yendo a sus citas para recibir la segunda dosis, según datos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Aproximadamente un 8%, o cinco millones de personas, de la cifra total de personas que recibieron la primera dosis de Pfizer o Moderna no se han dado la segunda dosis para completar el proceso de vacunación.

En marzo, alrededor de un 3.4% no había ido a sus segundas citas, según los CDC.

De acuerdo al periódico The New York Times, en muchos casos las personas decidieron no acudir a sus citas por miedo a sufrir efectos secundarios o por problemas de falta de suministros.

Según expertos sanitarios, no recibir la segunda dosis puede dejar a algunas personas más vulnerables contra las variantes del COVID-19.

A diferencia de la vacuna de Johnson & Johnson, de dosis única, las vacunas de Pfizer y de Moderna requieren una segunda dosis recibida entre tres y cuatro semanas después de la primera.