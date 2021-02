Advierten sobre riesgo de fraude por publicar tu prueba de vacunación contra COVID-19

Washington D.C.- Recibiste tu vacuna COVID-19 y estás emocionado de compartir las buenas noticias y alentar a otros a hacer lo mismo. Te tomas una selfie sosteniendo tu tarjeta de vacunación y la publicas en Facebook, Instagram u otra plataforma de redes sociales.

El Better Business Bureau, (BBB) indicó que tu tarjeta tiene tu nombre completo y fecha de nacimiento, así como información sobre dónde recibiste la vacuna. Si la configuración de privacidad de tus redes sociales no es alta, es posible que estés brindando información valiosa para que cualquiera la use.

Compartir tu información personal no es el único problema. Los estafadores en Gran Bretaña fueron sorprendidos vendiendo tarjetas de vacunación falsas en eBay y TikTok. Es solo cuestión de tiempo antes de que fraudes similares lleguen a Estados Unidos y Canadá. Publicar fotos de su tarjeta puede ayudar a proporcionar a los estafadores información que pueden usar para crear y vender tarjetas falsas.