Estudio sugiere que infección previa de COVID-19 puede no proteger contra Ómicron

LA HAYA, Holanda - Científicos sudafricanos advierten que las reinfecciones de personas que ya han luchado contra el COVID-19 parecen ser más probables con la nueva variante Ómicron que con mutantes anteriores del coronavirus.

Un grupo de investigación ha estado rastreando reinfecciones en Sudáfrica y reportó un salto con la llegada de Ómicron que no habían visto cuando dos variantes anteriores, incluida la variante extracontagiosa Delta, se movieron por el país.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los hallazgos, publicados en línea el jueves, son preliminares y aún no se han sometido a una revisión científica. Los investigadores tampoco dijeron qué parte de las reinfecciones se confirmaron como casos de Ómicron o si causaron una enfermedad grave.

Pero el momento del pico de reinfección sugiere que Ómicron "demuestra evidencia sustancial a nivel de población de la evasión de la inmunidad de una infección previa", escribieron.

"La infección previa solía proteger contra Delta, y ahora con Ómicron, no parece ser el caso", dijo una de las investigadoras, Anne von Gottberg de la Universidad de Witwatersrand, en una reunión informativa de la Organización Mundial de la Salud el jueves.

SIN RESPUESTAS SOBRE LA PROTECCIÓN QUE OFRECEN LAS VACUNAS CONTRA ÓMICRON

El estudio tampoco examinó la protección que ofrece la vacunación. Las vacunas contra el coronavirus desencadenan diferentes capas de respuesta inmune, algunas para defenderse de la infección y otras para prevenir enfermedades graves si alguien se infecta.

"Creemos que las vacunas, sin embargo, protegerán contra enfermedades graves", dijo von Gottberg.

El Dr. Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS, dijo que la reinfección aparece en la nariz, pero no necesariamente se traduce en una enfermedad grave, mientras que las vacunas en general han demostrado que ayudan a proteger el resto del cuerpo.

Todos los viajeros internacionales deberán dar negativo en la prueba del COVID-19 dentro de un día de su salida a EEUU.

"Los datos que realmente estamos buscando serán sobre la gravedad de la infección y si las vacunas continúan protegiendo contra enfermedades graves, hospitalización y muerte", dijo Ryan. “Y ahora mismo, no hay razón para suponer que no lo harán. Simplemente no tenemos los detalles todavía".

La variante más nueva fue descubierta hace poco más de una semana por científicos de Sudáfrica y Botswana, y ahora se ha encontrado en varios países. Aún se desconoce mucho sobre la nueva variante, incluso si es más contagiosa, como sospechan algunas autoridades sanitarias, si enferma más a las personas y si puede frustrar la vacuna.

Pero es importante saber cuánta protección proporciona una infección previa, especialmente en partes del mundo donde gran parte de la población aún no ha sido vacunada.

Aseguran que están preparados para esta variante.

El estudio sugiere que "Ómicron podrá superar la inmunidad natural y probablemente inducida por la vacuna en un grado significativo", dijo Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia, en una respuesta escrita a los hallazgos. Hasta qué punto "aún no está claro, aunque es dudoso que esto represente un escape completo".