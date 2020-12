Comienzan vacunaciones en hogares para ancianos en NY; Cuomo exige acción tras nueva cepa en Reino Unido

Lo que debes saber Cientos de hogares de ancianos en Nueva York comienzan el lunes la primera distribución de vacunas COVID-19, el siguiente paso para inocular a los estadounidenses con mayor riesgo de morir por el virus.

En medio de nuevas preocupaciones, el Reino Unido ha identificado una nueva variante más transmisible del coronavirus a medida que se avecinan más viajes de vacaciones.

El gobernador Andrew Cuomo dijo que la mutación británica es la última amenaza en la guerra contra el COVID que está en curso, y uno de los líderes estadounidenses deben actuar ahora para evitar nuevos brotes.

NUEVA YORK -- Cientos de hogares de ancianos en Nueva York comienzan el lunes la primera distribución de vacunas COVID-19, el siguiente paso para inocular a los estadounidenses con mayor riesgo de morir por el virus. En medio de nuevas preocupaciones, el Reino Unido ha identificado una nueva variante más transmisible del coronavirus a medida que se avecinan más viajes de vacaciones.

El gobernador Andrew Cuomo dijo que la mutación británica es la última amenaza en la guerra contra el COVID que está en curso, y líderes estadounidenses deben actuar ahora para evitar nuevos brotes.

"Hay una historia inquietante que viene del Reino Unido con esta nueva variante del virus, que según Boris Johnson es un 70 por ciento más transmisible", dijo Cuomo. Actualmente, hay seis vuelos diarios a Nueva York desde el Reino Unido.

Cuomo dijo que la Autoridad Portuaria carece de jurisdicción para instituir las restricciones necesarias y que el gobierno federal debe exigir pruebas o una prohibición total de los viajeros que vengan de Inglaterra para mantener esa variante fuera.

El gobernador señaló lo que ha descrito consistentemente como pasos en falso en diciembre y enero cuando personas de China y otros países continuaban volando a los centros de Nueva York mientras el virus se propagaba desenfrenadamente por todo el mundo.

"Hoy esa variante se va a subir a un avión y aterrizar en JFK", dijo Cuomo. "¿Cuántas veces en la vida tienes que cometer el mismo error antes de aprender?"

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, cuyo estado también alberga un importante centro de viajes internacionales, llevó la cautela de Cuomo un paso más allá.

“Comparto la preocupación, pero tengo un mensaje más amplio: no viajes. Punto", dijo Murphy en una entrevista con MSNBC el lunes.

Los ciudadanos extranjeros que han visitado el Reino Unido en los últimos 14 días ya tienen prohibido ingresar a los EE.UU., según el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, pero The Telegraph informó que se esperaba que el presidente Donald Trump levantara la prohibición de viajar al Reino Unido y Europa el martes, citando fuentes de alto nivel en la industria de viajes.

Te contamos los detalles.

La última variante del virus aún no se ha detectado en Nueva York, confirmó el comisionado de Salud, Dr. Howard Zucker, en la conferencia de prensa del domingo. La última vez que el estado vio una variante del coronavirus fue en abril, dijo. Sin embargo, como los neoyorquinos han aprendido con demasiada dificultad, el hecho de que la mutación aún no se haya detectado localmente no significa que no esté ya aquí y se esté propagando.

La Organización Mundial de la Salud dice que la nueva variante ha sido identificada hasta ahora en Dinamarca, Holanda y Australia. Países Bajos, Irlanda, Italia, Alemania y Francia han prohibido vuelos desde el Reino Unido.Otros países, incluidos India, Canadá e Israel, han impuesto nuevas medidas que prohíben los vuelos desde Gran Bretaña. Según los informes, Austria y Suecia se están preparando para hacer lo mismo, dijo CNBC.

Según al menos un médico, se espera que las vacunas COVID protejan contra nuevas cepas del virus. Las vacunas existentes podrán combatir la infección de nuevas variantes de COVID porque es probable que las cepas emergentes sean genéticamente similares a las anteriores, dijo a CNBC Vin Gupta, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud.

La última advertencia de Cuomo se produce mientras el estado continúa intensificando sus esfuerzos de distribución de vacunas y campañas de educación pública. Miles de trabajadores de la salud en el estado y en la ciudad de Nueva York recibieron sus primeras dosis de la vacuna Pfizer la semana pasada. Las primeras asignaciones de Moderna llegaron el domingo.

En los hogares de ancianos, los pacientes que padecen demencia estarán entre los primeros en ser vacunados porque su condición dificulta seguir los protocolos de seguridad, según funcionarios del hogar para ancianos, Hebrew Home.

Millions more doses of a coronavirus vaccine shipped out to states on Sunday as new concerns of a mutation in Europe lead to travel bans ahead of the Christmas holiday. NBC New York's Ida Siegal and Anjali Hemphill report.

Kelley Dixon, de 78 años, será el primer residente de las instalaciones del Bronx en recibir la vacuna Pfizer el lunes. Ella anima a otros a aprovechar la oportunidad.

"Si tiene dudas acerca de la vacunación … póngase la vacuna. No puede hacer nada más que ayudarte. Eso es lo que pienso. Y eso es lo que voy a hacer ", dijo Dixon.

A continuación en la línea de vacunas: personas de 75 años o más y trabajadores esenciales de primera línea, recomendó el comité asesor de los CDC el domingo, dos días después de que la FDA convirtió a los EE.UU. en la primera nación en dar luz verde al medicamento de Moderna para uso de emergencia. Esa vacuna no requiere un congelador especial para su almacenamiento, lo que ayuda al acceso rural.

Los principales funcionarios de Nueva York confirmaron en la llamada del domingo que el estado recibió su pedido completo de la vacuna Moderna hasta el momento, una preocupación de varios estados como Nueva Jersey que la semana pasada se enteraron de un déficit debido a un error de conteo por parte de los federales.

Murphy dijo el lunes que Nueva Jersey estaba lidiando con el problema y que el estado aún esperaba vacunar a medio millón de personas o más en el próximo mes.

Los últimos acontecimientos se producen días antes de que otro feriado importante en los EE. UU. Amenace la propagación viral relacionada con los viajes y las reuniones de nuevo. Una vez más, los funcionarios advierten contra los viajes, una petición que muchos ignoraron durante el Día de Acción de Gracias.

Con un número creciente de restaurantes y bares cerrados por servicio en interiores, Cuomo dice que sus preocupaciones se centran en picos adicionales derivados de una mayor socialización en los hogares. Ese es, abrumadoramente, el factor clave de la propagación en estos días, ha dicho que muestran los datos de seguimiento de contactos. Y los números a nivel local están aumentando.

Anuncian medidas a favor de los restaurantes sin servicio en el interior en NY

En la ciudad de Nueva York, que enfrenta sus tasas de hospitalización y positividad más altas en meses, el alcalde Bill de Blasio ha dicho repetidamente y en términos inequívocos que siente que es necesaria otra ronda de restricciones, un cierre similar a su plan anterior de cierres y restricciones PAUSA, para frenar el propagar. Le preocupa que los hospitales se agoten al máximo.

Cuomo, quien sería el que haría esa llamada, cree que los neoyorquinos y los hospitales pueden superar este período de vacaciones mejor que durante el Día de Acción de Gracias. Cree que la gente fue testigo del aumento y aprendió la lección.

El tiempo dirá si lo hicieron, pero el gobernador ha expresado su confianza en que los neoyorquinos y los hospitales pueden manejar la situación sin otro cierre. A fines de la semana pasada, llegó a apostar teóricamente $100 que se evitarían.

Mientras tanto, la cantidad de neoyorquinos hospitalizados con coronavirus aumentó a su nivel más alto desde mediados de mayo el sábado: 6,208. Ese número se redujo ligeramente el domingo, cayendo a 6,185. Cuomo también informó más de 100 nuevas muertes por quinta vez en seis días.