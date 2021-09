CDC: Variante Delta causa repunte mayor al esperado y dispara riesgos para no vacunados

Un nuevo estudio de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, fue publicado este viernes y proporciona lo que puede ser la evidencia más impactante hasta ahora de la amenaza que la variante Delta puede representar para las personas completamente vacunadas, particularmente porque desplazó a todas las demás cepas de COVID-19 para dominar entre los nuevos casos de Estados Unidos.

Sin embargo, el reporte pone a la vista un mayor peligro: los riesgos asociados al virus son 10 veces mayores para las personas que no están completamente inmunizadas contra el COVID-19, explicaron los investigadores.

La agencia de salud analizó los porcentajes totales de casos, hospitalizaciones y muertes según el estatus de la vacunación en 13 jurisdicciones, incluida la ciudad de Nueva York, entre el 4 de abril y el 17 de julio, que fue cuando la prevalencia de Delta en EEUU se disparó de menos de 1% de los nuevos casos semanales al 90%. de nuevos casos semanales. Ahora es casi el 99% de las muestras positivas analizadas, según los CDC.

En ese período, las personas completamente vacunadas en las 13 jurisdicciones estudiadas representaron el 9% de las muertes por COVID y el 8% de las hospitalizaciones. Además concentran el 8% de los casos nuevos durante el mismo período de tiempo, aunque los funcionarios de salud de todos los niveles de gobierno están constantemente más preocupados por las dos primeras métricas, que indican los resultados más graves asociados con las infecciones por COVID-19.

Sin duda, la vacunación (sin especificar con cuál) ha sido un escudo comprobado en tanto 91%, 92% y 92%, respectivamente, de las muertes, hospitalizaciones y casos asociados al virus dentro del período del 4 de abril al 17 de julio se encontraban entre los no vacunados. Aún así, cualquier riesgo aparente para las personas completamente inmunizadas también ha sido un problema crítico en los últimos meses.

El riesgo solo pareció intensificarse a medida que aumentaba la prevalencia semanal de Delta, según la investigación de los CDC. Este último estudio dividió el marco de tiempo de la investigación en dos períodos: del 4 de abril al 19 de junio, cuando la prevalencia de Delta estaba aumentando significativamente, y del 20 de junio al 17 de julio, cuando se apoderó de EEUU y de todo el mundo.

En el primer rango de fechas evaluado, las personas completamente vacunadas representaron el 8% de las nuevas muertes por el virus, el 7% de las hospitalizaciones y el 5% de los casos. Estos porcentajes aumentaron drásticamente durante el período de estudio del 20 de junio al 17 de julio: al 16% de las nuevas muertes por COVID-19, al 14% de las nuevas hospitalizaciones y al 18% de los nuevos casos.

Las tasas de vacunación total en las 13 jurisdicciones estudiadas aumentaron entre los dos períodos: del 37% en el primer período, del 4 de abril al 19 de junio, al 53% en el segundo, del 20 de junio al 17 de julio. Según una investigación que presume 90% de efectividad de la vacuna, los CDC dicen que hubiera esperado que las personas vacunadas representaran el 6% de los casos nuevos, que está cerca del 5% observado, en el primer período estudiado y alrededor del 10% de los casos nuevos en el segundo, que estuvo cerca de 18%.

Las personas completamente vacunadas que representan el 18% de los nuevos casos en el período del 20 de junio al 17 de julio se habrían esperado si la efectividad de la vacuna fuera del 80%, dijeron los CDC. A medida que la prevalencia de Delta superó el 50%, el porcentaje de personas completamente vacunadas entre los nuevos casos en cada grupo de edad aumentó a tasas que reflejaban ese punto de referencia de efectividad de la vacunación más bajo del 80%, dijeron los investigadores.

Los aumentos de hospitalizaciones y muertes por coronavirus entre las personas vacunadas de 65 años o más también parecieron más altos de lo esperado, según los CDC. Aún así, el abrumador riesgo que representa el Delta para las personas no vacunadas es claro en estos últimos datos, un hecho que los funcionarios de la ciudad de Nueva York y otros lugares se esfuerzan por enfatizar a los ciudadanos de EEUU.

Las nuevas tasas de muertes, hospitalizaciones y casos fueron sustancialmente más altas en personas no vacunadas que en personas vacunadas en las 13 jurisdicciones de EEUU. Este último estudio de los CDC dice que sus hallazgos son consistentes con investigaciones previas que indican que la variable Delta tiene más probabilidades de causar infecciones que otras cepas, pero no es más probable, en un sentido estadísticamente significativo, que cause resultados más graves.

Incluso después de que la Delta se convirtiera en la variante más dominante, las personas completamente vacunadas tenían cinco veces menos probabilidades de infectarse con COVID-19, diez veces menos probabilidades de ser hospitalizadas por esta causa y diez veces menos probabilidades de morir por complicaciones asociadas al virus en comparación con las personas no vacunadas, dijeron los CDC.

"La vacunación protege contra la enfermedad grave de COVID-19, incluida la variante Delta, y el seguimiento de la incidencia del coronavirus según el estatus de la vacunación podría proporcionar señales tempranas de cambios en la protección relacionada con la vacuna que se pueden confirmar mediante estudios bien controlados de su efectividad”, indicó el estudio.