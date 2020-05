10 universidades de NJ piden a estudiantes que regresen al estado para educación superior

Lo que debes saber Los presidentes de 10 universidades públicas en Nueva Jersey se unieron y emitieron un llamado para que los 120,000 residentes estatales que asisten a instituciones de educación superior fuera del estado regresen a sus hogares, se inscriban en universidades de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY -- Los presidentes de 10 universidades públicas en Nueva Jersey se unieron y emitieron un llamado para que los 120,000 residentes estatales que asisten a instituciones de educación superior fuera del estado regresen a sus hogares, se inscriban en universidades de Nueva Jersey y ayuden a reconstruir el estado como parte de la nueva New Jersey Scholar Corps.

Las universidades participantes del programa NJ Come Home son: la Universidad Estatal de Montclair, el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, la Universidad de Rowan, la Universidad de Kean, la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey, Ramapo College, la Universidad de Stockton, The College of New Jersey, la Universidad Estatal de Thomas Edison y la Universidad de William Paterson.

Como parte de la nueva iniciativa, las instituciones participantes aceptarán créditos obtenidos con una calificación de C o mejor de una universidad acreditada fuera del estado.

Además, las instituciones también prometen acceso a los programas de ayuda financiera ofrecidos por el estado y la institución de educación superior, una revisión rápida de solicitud y ofrecerán una vivienda garantizada según la disponibilidad en el momento en que el estudiante se comprometa a asistir a la institución.

El grupo también destaca que la transferencia puede ser de beneficio financiero para los estudiantes, ya que la matrícula "puede ser más baja que asistir a una institución fuera del estado".

Se estima que unos 33,000 residentes de Nueva Jersey se van anualmente para asistir a una universidad fuera del estado.

"Es hora de pensar en volver a casa", escribieron los presidentes de los colegios y universidades participantes en un comunicado conjunto.

Nueva Jersey es el segundo estado más afectado por COVID-19 de la nación. Hasta el martes, registró un total de 130,593 casos y 8,244 muertes en todo el estado. A medida que Nueva Jersey continúa lidiando con la crisis de salud en curso, la iniciativa apunta a traer jóvenes brillantes y talentosos de regreso al estado para ayudar a reconstruir sus negocios, organizaciones sin fines de lucro, escuelas y sistema de salud.

"Nueva Jersey necesita su energía, su inteligencia y su compromiso", dice la declaración conjunta.

“Este es un período sin precedentes en nuestra historia, un tiempo que requiere que los héroes cotidianos aparezcan y retribuyan", continúa la carta.

El New Jersey Scholar Corps también brindará a los estudiantes oportunidades de voluntariado para servir a sus comunidades locales, mientras adquieren experiencia profesional.

Para mas información sobre NJ Come Home, haz clic aquí.