Hospitalizan de emergencia a merenguero Omega “El Fuerte”

Mi gente , mis queridos , estoy recluido en un centro médico Espero estar de vuelta en mis labores muy pronto , ya que gracias a Dios no es muy grabe mi problema de salud , no se preocupen por que estaré en optimas condiciones , para continuar con la agenda de trabajo pendiente , le pido disculpas por las molestias ocacionadas estare dándoles informacion para que estén al tanto de mi mejoría , bendiciones a todos , su artista merengue tropical moderno de República Dominicana omega (El Real ) y fijandome bien no se ve nada mal el enfermito .