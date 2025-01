Redadas de inmigración sorprenden a residentes de la Ciudad de Nueva York

Las llamadas telefónicas de los inquilinos preocupados de un complejo de apartamentos despertaron al administrador del edificio del Bronx alrededor de las 6 a.m. del martes.

“Me decían que ICE estaba allí”, dijo a NBC News el administrador del edificio, que se negó a ser identificado.

Nueva York fue una de las últimas ciudades en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó redadas, llamando la atención de los residentes y dueños de negocios que se sorprendieron por la actividad de la madrugada, que es parte del mayor esfuerzo de la administración Trump para aumentar las deportaciones y hacerlas muy visibles, apuntando a las principales ciudades y publicitando las acciones.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en las redes sociales que estuvo presente cuando los oficiales de ICE y otras agencias policiales arrestaron al menos a una persona indocumentada en el edificio de apartamentos en la sección Highbridge del Bronx.

NBC News habló con siete trabajadores y dueños de negocios en la zona el martes por la mañana tarde, mientras los agentes de Policía de la Ciudad de Nueva York permanecían en el lugar.

La mayoría de ellos se mostraron sorprendidos y dijeron que, si bien el crimen ha sido un problema en el vecindario durante mucho tiempo, las acciones de control de inmigración son poco frecuentes.

"Creo que está bien si necesitan arrestar a alguien porque cometió un delito, pero me preocupa que con ICE, también puedan arrestar a otros que no han hecho nada malo", dijo en español un empresario de 28 años, que pidió no usar su nombre por temor.

Según datos del Centro Furman de la Universidad de Nueva York, que investiga políticas de vivienda y urbanas, la tasa de delitos graves en Highbridge es más alta que la cifra de toda la ciudad.

Aunque las leyes de la ciudad y del estado impiden que la Policía de Nueva York intervenga en la aplicación de las leyes de inmigración civil, el departamento de policía forma parte del grupo de trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional, que toma medidas enérgicas contra las violaciones de las leyes penales federales.

Como parte del grupo de trabajo, los agentes de policía estuvieron presentes en la "acción de aplicación de la ley penal" a primera hora del martes. Dijeron que la persona indocumentada que fue detenida era buscada por sospecha de delitos graves, incluidos secuestro, asalto y robo.

El alcalde Eric Adams dijo que la operación de aplicación de la ley de inmigración estuvo dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional y apoyada por otras agencias federales, así como por el Departamento de Policía de Nueva York.

"No dudaremos en asociarnos con las autoridades federales para llevar a los delincuentes violentos ante la justicia, tal como lo hemos hecho durante años", dijo Adams en un comunicado. "Nuestro compromiso de proteger a los residentes respetuosos de la ley de nuestra ciudad, tanto ciudadanos como inmigrantes, sigue siendo inquebrantable".

La noticia resonó en toda la ciudad, donde viven un gran número de inmigrantes, incluidos los recién llegados.

Muchos de los inmigrantes que llegaron recientemente se están refugiando temporalmente en el Hotel Roosevelt, en el centro de Manhattan.

Isabel Miranda, de 39 años, una madre colombiana de dos niños que se ha refugiado en el hotel durante unas semanas, dijo que su hija menor, de 3 años, le ha dicho que tiene miedo de la policía.

"Te desesperas; sales y nos miran como si fuéramos delincuentes que vinimos aquí a destruir el país, y ese no es el caso", dijo Miranda en su español nativo. "Nosotros también contribuimos, porque trabajamos duro y hacemos el trabajo duro".

Cuando se le preguntó si le preocupan las deportaciones, Miranda dijo: "Lo único que pido es que mis hijos estén seguros, porque no puedo regresar a Colombia".

Cifras recientes compartidas por la administración Trump muestran que aproximadamente la mitad de los arrestados por ICE recientemente no tienen antecedentes penales.

Ihan Forero, un niño colombiano de 8 años que ha estado en los Estados Unidos durante seis meses, regresaba de la escuela con su madre. Cuando se le preguntó qué pensaba del presidente Donald Trump mientras estaba afuera del Hotel Roosevelt, respondió: "Miedo… Tiene un corazón frío".

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes en el estado, condenó las acciones de aplicación de la ley como "una campaña publicitaria" del Departamento de Seguridad Nacional, publicando fotos y videos de Noem con chalecos antibalas mientras presidía la operación de varias agencias en El Bronx.

"No importa cómo la administración Trump manipule esta aplicación de la ley, no se trata de seguridad pública, se trata de infundir miedo en nuestras comunidades inmigrantes", dijo Awawdeh en una declaración.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.