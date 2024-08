El NYPD registra el refugio para migrantes en Randall’s Island en busca de “contrabando peligroso”

NUEVA YORK -- La policía registró el viernes durante horas el mayor refugio para solicitantes de asilo de la Ciudad de Nueva York en busca de “contrabando peligroso”, mientras muchos de los 3,000 residentes esperaban afuera en un sofocante día de verano.

Aún no se conocen muchos detalles sobre la búsqueda en Randall's Island, que alberga a personas en grandes tiendas de campaña.

“Simplemente, vinieron con perros”, dijo el residente Clifton Arriste mientras estaba sentado afuera de las tiendas de campaña a primera hora de la tarde, sin saber qué buscaban los animales.

El subcomisionado de policía Kaz Daughtry dijo en una publicación en las redes sociales a media tarde que había “una operación” para “eliminar cualquier contrabando peligroso del refugio”.

“La seguridad de todos los neoyorquinos y de cada persona a nuestro cuidado es nuestra máxima prioridad”, escribió en una publicación en X, anteriormente Twitter.

El departamento de policía no respondió a las preguntas posteriores sobre la duración de la búsqueda, lo que implicó, el impulso que la motivó y las medidas que se están tomando para garantizar el bienestar de los residentes del refugio en un día en el que las temperaturas superaron los 90 grados Fahrenheit (32 Celsius) en una tarde húmeda. A primera hora de la tarde, la mayoría de las personas estaban de nuevo dentro de las tiendas de campaña.

Los defensores de los migrantes denunciaron la búsqueda.

“Desplazar temporalmente y realizar una redada policial contra 3,000 recién llegados, a pesar de la advertencia de calor de hoy, no solo plantea graves cuestiones constitucionales, sino que es draconiano y alimenta un peligroso sentimiento xenófobo”, dijeron en un comunicado la Legal Aid Society y la Coalition for the Homeless.

Desde la primavera de 2022, alrededor de 207,000 migrantes han llegado y buscado ayuda en la Ciudad de Nueva York, y alrededor de 65.000 permanecen bajo el cuidado de la ciudad, dijo el alcalde Eric Adams en una reunión del ayuntamiento el miércoles. Adams, un demócrata, dijo que ahora llegan alrededor de 1,000 migrantes semanalmente, por debajo del pico de 4,000.

La ciudad los ha alojado en hoteles, escuelas vacías y otras instalaciones, incluida Randall's Island.

Periódicamente, han surgido preocupaciones sobre la seguridad y la violencia en los diversos refugios para migrantes de la ciudad y sus alrededores.

En un ejemplo reciente, una mujer fue asesinada a tiros y dos personas resultaron heridas la madrugada del lunes en un parque de Randall's Island donde la gente se había reunido para reaccionar a las elecciones presidenciales de Venezuela. La policía dijo que creía que el tirador estaba tomando represalias después de haber sido asaltado a punta de pistola anteriormente.

El alcalde, un capitán de policía retirado, dijo este invierno que se instalarían detectores de metales en las instalaciones de Randall's Island. Sin embargo, también dijo que los alborotadores son pocos considerando la cantidad de personas en los refugios.

Arriste, que es de Haití, un país asolado por la violencia pandillera, dijo que nunca había visto drogas ni armas en el refugio, pero que a veces le preocupaba su seguridad.

"A veces la gente puede pelearse entre sí, y cuando lo hacen, es cuando puede pasar cualquier cosa", dijo. "No estamos seguros de esta manera".