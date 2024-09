NYPD: cliente apuñala a trabajadora de lavandería en Brooklyn por no tener su ropa lista

NUEVA YORK -- Una empleada de una lavandería de Brooklyn se encuentra en estado grave después de ser apuñalada por un cliente que aparentemente estaba furioso de que no tenían su ropa lista, según el propietario de la lavandería y la policía de Nueva York.

El impactante incidente tuvo lugar el lunes poco antes de las 2 p.m. en una lavandería y limpiadora Bath 21, dijo la policía.

Según el dueño de la lavandería, que habló con nuestra cadena hermana NBC New York, el hombre trajo la ropa alrededor de las 7 a.m. del lunes. Sin embargo, cuando regresó por la tarde y la ropa no estaba lista, apuñaló a la trabajadora.

La mujer de 50 años fue transportada en condición grave, pero estable, a Lutheran Medical después de haber sido apuñalada varias veces por el cliente, dijo la policía.

El sospechoso huyó a pie y fue visto por última vez vistiendo una camisa gris y zapatillas blancas. La policía aún no ha realizado ningún arresto.