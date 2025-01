NYPD busca a sospechoso de robos a medianoche en la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK -- El Departamento de Policía de Nueva York dijo que están buscando a un sospechoso de robo inusual que ha atacado casi una docena de veces en Brooklyn y Queens, y que la forma en que elige a sus víctimas y la forma en que se desarrollan los robos son ciertamente atípicas.

El sospechoso es conocido como el "Regateador después de la medianoche", según el momento en que ataca, según el Departamento de Policía de Nueva York. Lleva un cuchillo y conduce una motoneta negra y azul, buscando a hombres que caminan solos.

"Tiene un modus operandi extraño: a menudo regatea con sus víctimas, por eso lo llamamos el 'Regateador después de la medianoche'. Así es como le gusta atacar", dijo el subdirector del Departamento de Policía de Nueva York, John Mastronardi. "Muchas veces, si la víctima presenta una propiedad que va a entregar, a menudo dice 'No, no, no, no quiero eso, quiero eso'. Así que elegirá".

Es buscado por al menos 11 robos en Brooklyn y Queens, y es particular en lo que respecta a sus objetivos.

"Todas las víctimas son hombres hispanos", dijo Mastronardi.

La policía dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que todas las víctimas caminaban solas, regresando a casa después de su turno de trabajo. En un caso, el ladrón evaluó a su víctima preguntándole dónde trabajaba.

"Le preguntó si era un trabajador de la construcción, lo cual nos parece muy extraño", dijo Mastronardi, señalando que los robos se están volviendo más agresivos.

"En el último incidente, el hombre se acercó a una de nuestras víctimas y le puso un cuchillo en la garganta para quitarle sus pertenencias… más descarado, más audaz, más violento", dijo Mastronardi. "El trauma emocional, el miedo que crea y simplemente personas inocentes que vuelven a casa del trabajo son el objetivo".

Los detectives de la Unidad de Delitos contra las Personas del Departamento de Policía de Nueva York dicen que el ladrón negocia con sus víctimas en inglés y español, y luego ataca.

Mastronardi dijo que el sospechoso apunta a hombres hispanos de entre 20 y 40 años que caminan solos después de la medianoche. Se dice que el llamado "Haggler" busca dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Se ofrece una recompensa por cualquier información que conduzca a un arresto.