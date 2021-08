NYC : Datos sugieren que vacunas contra COVID son muy efectivas contra cepa delta

Lo que debes saber Nueva evidencia sugiere que las vacunas contra el coronavirus se están resistiendo mejor contra la variante altamente contagiosa del delta, más de lo que se pensaba, según los datos de la Ciudad de Nueva York publicados el miércoles.

Aunque estas estadísticas se basan en datos de vacunas de enero a agosto, no fue hasta el mes pasado que la variante delta altamente transmisible se convirtió en la cepa COVID-19 más dominante en la ciudad de Nueva York.

Cuando nuestra cadena hermana NBC 4 New York le preguntó al alcalde si los datos están demasiado sesgados a las condiciones antes de que la variante delta se apoderara de la ciudad y, por lo tanto, no están al día, el alcalde dijo que "está muy claro que las personas no vacunadas están en gran peligro y las personas vacunadas están protegidas. Tenemos que seguir mostrándole a la gente esos hechos ".

NUEVA YORK -- Nueva evidencia sugiere que las vacunas contra el coronavirus se están resistiendo mejor contra la variante altamente contagiosa del delta, más de lo que se pensaba, según los datos de la Ciudad de Nueva York publicados el miércoles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El alcalde de Bill de Blasio reveló nuevas cifras del departamento de salud que muestran que entre el 17 de enero y el 7 de agosto solo el 0.33%, o un tercio del uno por ciento de los casos de COVID-19 en la ciudad, son infecciones entre las personas completamente vacunadas, con un 0.02% de los que han sido hospitalizados con COVID-19 y un 0.003% fallecidos por complicaciones con COVID-19.

Mientras tanto, el 96.9% de las hospitalizaciones por COVID-19 y el 97.3% de las muertes por COVID-19 en la ciudad de Nueva York correspondieron a personas no vacunadas, un grupo que tiene 13 veces más probabilidades de terminar hospitalizado.

El informe dice que los casos de COVID entre los vacunados "siguen siendo poco comunes", pero han aumentado en las últimas semanas, lo que atribuye a la variante delta y los niveles más altos de propagación comunitaria en la ciudad.

Pero el Departamento de Salud dice que "los datos más recientes muestran que la tasa bruta de casos para las personas no vacunadas sigue siendo 3.1 veces más alta que para las personas completamente vacunadas".

En general, los datos de toda la ciudad muestran que el porcentaje de personas que dieron positivo en las pruebas durante los últimos 7 días está disminuyendo en toda la ciudad, mientras que las hospitalizaciones y las muertes confirmadas se mantienen estables en aproximadamente 88 y 7, respectivamente.

Tabla 1: Muy pocos neoyorquinos completamente vacunados se infectan y se enferman gravemente por COVID-19

Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York

Tabla 2: Enfermedades, hospitalizaciones y muertes se producen de forma abrumadora entre las personas que no están completamente vacunadas

Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York

"Nuestro nuevo análisis muestra que las vacunas continúan siendo altamente efectivas contra la enfermedad COVID-19, incluso contra la variante Delta", dijo el miércoles el comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, el Dr. Dave A. Chokshi, en un comunicado. “La mejor manera en que los neoyorquinos no vacunados pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos es vacunándose. Los datos que presentamos hoy son del mundo real y rigurosos. En resumen: las vacunas lo mantienen vivo y fuera del hospital".

Aunque estas estadísticas se basan en datos de vacunas de enero a agosto, no fue hasta el mes pasado que la variante delta altamente transmisible se convirtió en la cepa COVID-19 más dominante en la ciudad de Nueva York.

Cuando nuestra cadena hermana NBC 4 New York le preguntó al alcalde si los datos están demasiado sesgados a las condiciones antes de que la variante delta se apoderara de la ciudad y, por lo tanto, no están al día, el alcalde dijo que "está muy claro que las personas no vacunadas están en gran peligro y las personas vacunadas están protegidas. Tenemos que seguir mostrándole a la gente esos hechos ".

La semana pasada, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York reveló un estudio que indica que la vacunación contra COVID-19 continúa ofreciendo una protección significativa contra enfermedades graves, a pesar de que las vacunas se están volviendo menos efectivas para detener la infección con la variante delta del virus. Estos datos echan creencia a los con los comentarios del director de los CDC de que existe "evidencia preocupante de la disminución de la eficacia de la vacuna" contra la variante delta.

El departamento de Nueva York (o DOH por sus siglas en ingles) publicó un estudio junto con los CDC que analiza las infecciones y hospitalizaciones en Nueva York entre las semanas del 3 de mayo y el 19 de julio. Durante ese período, dijo el DOH, las vacunas perdieron aproximadamente 12 puntos de efectividad para prevenir infecciones. hasta poco menos del 80 por ciento.

Pero contra una enfermedad lo suficientemente grave como para requerir hospitalización, las vacunas no se desanimaron: 95.3% de efectividad en la primera semana del estudio.

Los nuevos datos llegan con 19 días hasta el comienzo de la escuela y con una nueva campaña para convencer a más gente que se vacune. El miércoles, en Times Square, los niños y los padres conocieron a héroes disfrazados: los Avengers. El nuevo incentivo de vacunas es simple: vacúnate y obtén un cómic de edición especial.

El cómic de la edición especial se titula We Are Resilient ("Somos resilientes"). Hasta ahora, sólo 20,000 copias están disponibles para quienes se vacunen.

Es solo la oferta más reciente de la ciudad que ha pasado de boletos de béisbol, visitas a museos, dinero y ahora cómics, todo con la meta de obtener más vacunaciones en la lucha contra el coronavirus.