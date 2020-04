NY lanzará nuevo formulario para desempleo tras lidiar con alto volumen de solicitantes

Lo que debes saber El estado de Nueva York lanzará un nuevo formulario en línea para los solicitantes de desempleo en un intento de lidiar con los problemas actuales que han surgido debido al alto volumen de residentes impactados por la crisis de COVID-19 en el estado que buscan los beneficios

NUEVA YORK -- El estado de Nueva York lanzará un nuevo formulario en línea para los solicitantes de desempleo en un intento de lidiar con los problemas actuales que han surgido debido al alto volumen de residentes impactados por la crisis de COVID-19 en el estado que buscan los beneficios.

Durante los últimos días, e incluso semanas, miles de neoyorquinos pidieron cambios urgentes referentes al proceso de solicitud ya que muchos se encuentran en una situación financiera desesperada después de estar llamando al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York constantemente para poder comunicarse con alguien y obtener sus beneficios.

El nuevo formulario debutará a las 7 p.m. el jueves.

Durante su conferencia diaria sobre el coronavirus del jueves, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el nuevo sistema de solicitud de desempleo, lanzado en asociación con Google.

Cuomo dijo que lo importante era que el público sepa que obtendrían sus derechos completos, eventualmente.

"No es que no obtendrás el mismo beneficio solo porque no pudiste comunicarte desde el lunes hasta el jueves", dijo.

No obstante, Cuomo dijo en varias ocasiones que entiende la frustración total por parte de los que están intentando completar la solicitud y no han podido.

"El sistema falló debido al volumen" dijo. "Es una de esas consecuencias inesperadas que surgen debido a una situación como esta".

Cuomo añadió de que el estado "está haciendo todo lo posible" para corregir el problema y que aprenderá de este dilema para un futuro.

El principal problema con el proceso de solicitud de desempleo del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha sido que, después de solicitar el desempleo en línea, a muchos solicitantes se les exigió que llamaran al departamento para verificar cierta información. Sin embargo, el departamento no estaba preparado para el volumen de llamadas, lo que significa que miles no han podido comunicarse.

"La semana pasada hubo 350,000 solicitudes de desempleo en Nueva York. Desde el 9 de marzo, hubo 810,000 reclamos de desempleo. Hasta ahora, 600,000 de esos reclamos de desempleo se han procesado con éxito, por lo tanto aún hay más de 200,000 que todavía están pendientes", dijo Melissa DeRosa, la asesora principal del gobernador.

DeRosa explicó la diferencia entre la política anterior de someter una solicitud y la nueva.

"Lo que sucede es que vas [a la página web] y completas la solicitud. Si completas la solicitud en su totalidad, ya está. Si dejas en blanco alguno de los campos, lo que ha estado sucediendo es que le dicen que llames al [departamento]" y eso es lo que causó que el sistema fallara.

Según DeRosa, el nuevo sistema no requiere que los solicitantes llamen al Departamento de Trabajo después de presentar la solicitud. En cambio, uno de los 1,000 empleados del centro de llamadas llamará al solicitante dentro de 72 horas.

"A las 7 p.m. el nuevo formulario estará en línea. Está simplificado. Hay menos preguntas y una vez que llegue al final, si lo completa con éxito, va a decir que ha terminado con el proceso de solicitud. Si queda información en blanco, va a decir que no nos llame, en cambio nosotros lo llamaremos dentro de 72 horas", dijo DeRosa.