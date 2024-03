Nuevo proyecto de ley haría ilegal el uso de trampas de pegamento en ratones en Nueva York

NUEVA YORK -- Los neoyorquinos pronto podrían perder una herramienta en su lucha contra los roedores que muchos han utilizado durante años.

Un nuevo proyecto de ley ante los legisladores de Nueva York prohibiría la venta y el uso de trampas de pegamento, ya que cada vez más personas y grupos de defensa de los animales consideran que las trampas de pegamento son innecesariamente crueles.

"Las trampas de pegamento no matan instantáneamente al roedor; más bien, mueren lentamente en el transcurso de varios días debido al hambre, la deshidratación y el agotamiento", se lee en el proyecto de ley. "El pegamento utilizado también es extremadamente tóxico y quema la piel, los ojos y las membranas mucosas de los animales. A menudo se arrancan la piel y el pelaje, se autoinfligen lesiones y se muerden las extremidades tratando de escapar".

El proyecto de ley también señala que las trampas son menos efectivas que otras, como la trampa común.

La legislación fue patrocinada por el senador del estado de Brooklyn, Jabari Brisport, y el asambleísta Harvey Epstein, que representa el lado este de Manhattan.

"Si quieres que un animal muera, hay muchas maneras de hacerlo, y torturar a un animal hasta la muerte no es la respuesta", dijo Epstein al New York Times. "No necesitamos perder nuestra humanidad sólo porque no nos gusta tener tantos roedores entre nosotros como los que tenemos actualmente".

Pero quienes se oponen a la medida, incluidos aquellos que trabajan en la industria del control de plagas, creen que es un error, ya que dicen que existen métodos de exterminio mucho más crueles. Además, las trampas de pegamento son más económicas para profesionales y aficionados que otras opciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten contra el uso de trampas de pegamento debido a la posible exposición a enfermedades de los roedores atrapados.

Según el proyecto de ley, los roedores atrapados "orinarán, defecarán o sangrarán, lo que puede contener gérmenes que exponen a los humanos a enfermedades".