Nuevas medidas para vuelos internacionales deja a pasajeros mareados de la confusión

NUEVA YORK - A partir del lunes, el gobierno de EEUU ya no exigirá exámenes de salud para quienes viajan al país desde aguas internacionales, una decisión que ha dejado a los viajeros inseguros sobre cuál es el protocolo adecuado.

La decisión de dejar de examinar a los pasajeros para detectar síntomas de COVID-19 entró en vigor a partir de las 12:01 a.m. con poco entusiasmo, especialmente en comparación con el anuncio original en marzo que exigía los procedimientos de inspección más estrictos. Pero las políticas cambiantes, provenientes tanto del gobierno como de los Centros para el Control de Enfermedades, han provocado confusión entre los viajeros que ingresan al país. Los pasajeros que regresaban que llegaban al Aeropuerto Internacional Newark Liberty se sorprendieron al no encontrar exámenes de salud relacionados con COVID.

Charles David regresó a casa desde Francia y dijo que no le hicieron ninguna pregunta sobre COVID cuando aterrizó, según dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

"Pensé que incluso me pondrían en cuarentena, pero nada de eso sucedió. Sin control de temperatura, sin nada. Sin preguntarme nada", dijo David.

"Nada de nada. Y yo vine de París donde tuve que hacer una prueba 72 horas antes para ir a París, me la pidieron tres veces en el camino", dijo Juliette Arnaud. "Y volver aquí fue como un lunes normal".

Los CDC anunciaron que la detección basada en síntomas tiene un efecto limitado, por lo que decidió poner fin al requisito. Antes del cambio, los viajeros de China, el Reino Unido y muchos países europeos eran canalizados a través de aeropuertos específicos y debían proporcionar información médica y de contacto.

Pero ahora, el gobierno dice que, en cambio, se está enfocando en pasajeros individuales, incluida la "educación para la salud antes de la salida en vuelo y después de la llegada" y una "respuesta sólida a las enfermedades en los aeropuertos".

A pesar de los nuevos cambios centrados en la educación, algunos pasajeros ni siquiera estaban seguros de si debían ponerse en cuarentena.

"En Inglaterra, hubo una cuarentena de dos semanas muy específica, pero aquí no estoy seguro", dijo Marc Tannen. "¿Me pongo en cuarentena, no? No estoy muy seguro de qué hacer. Nadie me dijo nada".

Los CDC cambiaron su directiva de cuarentena a fines de agosto, advirtiendo que cualquier persona que viaje de regreso a los Estados Unidos desde una ubicación internacional no tiene que aislarse durante dos semanas, a menos que haya tenido contacto cercano con alguien que tenga COVID.