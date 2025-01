Nueva York cierra enorme campamento para inmigrantes en un antiguo aeródromo

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York cerró un enorme complejo de carpas que albergaba a cientos de familias migrantes en un antiguo aeropuerto ubicado en Brooklyn a medida que reduce el sistema de albergues de emergencia que se estableció en respuesta a un aumento en el número de llegadas en la frontera sur que ha ido en descenso constante durante los últimos meses.

La última de las cerca de 2,000 personas que vivían en la pista del Floyd Bennett Field — el primer aeropuerto de la ciudad— abandonó el campamento durante el fin de semana pasado, y esta semana se pudo ver a los trabajadores mientras desmantelaban la enorme estructura.

Los activistas habían advertido que la instalación, la cual fue construida en terrenos federales arrendados, podría ser blanco de redadas migratorias una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el lunes.

Jehinzo González, un venezolano de 47 años, dijo que él, su esposa y sus tres hijos fueron trasladados antes de Navidad a otro albergue cercano, el cual también es administrado por la ciudad.

“Es un lugar más digno para la familia. Tenemos tres habitaciones para los cinco integrantes. Cómodas camas, baño privado”, declaró, asombrado con la diferencia entre los catres en los que dormían en su habitación en el campamento del aeropuerto desde que llegaron al país en octubre pasado.

La Ciudad de Nueva York ha recibido a más de 250,000 migrantes desde mediados de 2022, pero la cifra de recién llegados ha ido a la baja por 27 semanas consecutivas y actualmente se encuentra en su punto más bajo en más de un año, dijo la oficina del alcalde Eric Adams.

Actualmente, hay aproximadamente unos 50,000 migrantes alojados en cerca de 200 instalaciones temporales, en comparación con los casi 70,000 en enero pasado.

Pero el constante cierre de albergues y reubicaciones forzadas también han obligado a muchas familias migrantes a trastocar sus rutinas de trabajo, escolarización y otras necesidades diarias, precisamente en momentos en que intentan establecerse en la ciudad.

El migrante venezolano Gabriel Montilla dijo que ahora pasa varias horas al día atorado en el tráfico mientras lleva a sus tres hijos pequeños a la escuela en Brooklyn y apurándose para llegar a tiempo a las citas después de que su familia fue reubicada recientemente desde Floyd Bennett Field a un hotel en Queens.

El martes apenas tuvo tiempo para dejar a los niños y atravesar Brooklyn para entregar sus documentos de inmigración en una oficina gubernamental.

“Si fuera verano u otra cosa, si no hubiera una temperatura tan fría, fuera distinto", señaló mientras el viento helado azotaba la ciudad. “Pero, por lo menos ahorita, que es demasiado fuerte, es muy difícil”.

Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes también afirman que se necesita hacer más para facilitar la transición de los migrantes hacia viviendas más permanentes.

Entre las prioridades debería estar poner fin a las controversiales políticas que limitan el tiempo que se les permite permanecer en un albergue e invertir en una mejor gestión de casos y asistencia legal para que los migrantes puedan conseguir los permisos de trabajo necesarios, dijo Will Watts, director ejecutivo adjunto de la Coalition for the Homeless.

Los migrantes recién llegados también deberían ser incorporados al sistema tradicional de albergues para indigentes de la ciudad para que ya no queden vulnerables a las autoridades migratorias, indicó Steph Rudolph, abogada en Legal Aid Society.

Trump ha prometido tomar medidas migratorias enérgicas, como deportaciones a gran escala, una vez que asuma el cargo el lunes.

“Ahora que los números van a la baja, ya no existe una justificación para un sistema separado”, dijo Rudolph el miércoles. “Lo más lógico sería tener a todos bajo un mismo sistema”.

González dijo que le preocupa el futuro de su familia, incluso cuando se sintieron si salir de Floyd Bennett Field les trajo un poco de alivio.

“Deberían respetar las leyes”, dijo sobre la próxima presidencia de Trump, destacando que él y su esposa ya solicitaron asilo, tienen sus documentos de trabajo en orden y tienen un trabajo de medio tiempo en una tienda local. “Estamos haciendo todo como lo dictan las leyes del país. Esperamos en Dios que todo salga bien”.

Se tienen previstos más cierres en las próximas semanas, mientras el gobierno de Adams continúa con la reducción del sistema de albergues. Otro enorme complejo de carpas en Randall’s Island, un parque insular frente a Manhattan, se ha ido vaciando constantemente antes de su cierre, el cual está programado el próximo mes.

El gobierno de la ciudad también anunció el viernes el cierre de otros 10 albergues, incluido uno en un complejo de almacenes al costado de una autopista en Brooklyn, que llegó a recibir a más de 3.300 hombres solteros en su momento de mayor actividad.

En total, los movimientos reducirán la capacidad de alojamiento para migrantes de la ciudad en aproximadamente 7,800 camas, después de tener en cuenta un nuevo albergue en El Bronx para más de 2,200 hombres que han sido trasladados desde campamentos designados para cierre, según la oficina del alcalde.