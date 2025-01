Nueva Orleans contrata al exjefe del NYPD Bill Bratton en medio de investigación tras ataque terrorista

NUEVA YORK -- La superintendenta de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que había contratado al excomisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York, William J. Bratton, como consultor durante una tensa reunión del consejo municipal el miércoles, en la que funcionarios y residentes buscaban respuestas sobre las fallas de seguridad después de un ataque terrorista que mató a 14 personas en el Barrio Francés.

Kirkpatrick también dijo a los miembros del consejo que no renunciará.

"No renunciaré", dijo Kirkpatrick. "Creo que puedo ser esa persona que nos guíe hacia adelante".

Kirkpatrick asumió una postura defensiva mientras el consejo municipal se prepara para lanzar su propia investigación sobre los sistemas de barreras de la calle Bourbon y sus alrededores, donde el día de Año Nuevo un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico condujo su camioneta F-150 alrededor de un coche de policía que bloqueaba la calle y arrasó por la vía más famosa de la ciudad.

Los bolardos, columnas protectoras diseñadas para bloquear el tráfico de vehículos, habían sido retirados de la entrada de Bourbon Street porque la ciudad estaba en proceso de reemplazarlos. Sin embargo, las barreras de reemplazo que se están instalando no están diseñadas para detener un camión que se mueve rápidamente, según un informe de Nola.com.

La alcaldesa LaToya Cantrell ha reconocido que no podía confirmar si el nuevo sistema de bolardos es suficiente para detener un ataque vehicular similar. Y el lunes, la fiscal general del estado, Liz Murrill, ordenó una revisión de las medidas de seguridad que estaban en vigor para las celebraciones de Año Nuevo y el Sugar Bowl.

Un grupo de bufetes de abogados anunció el miércoles que han conseguido casi dos docenas de víctimas del ataque como clientes y están llevando a cabo su propia investigación, afirmando que "los funcionarios estaban trágicamente conscientes y no protegieron al público". Una de las firmas, Romanucci & Blandin, ayudó a la familia de George Floyd a conseguir un acuerdo de 27 millones de dólares contra la ciudad de Minneapolis después de que un agente de policía lo matara.

Preguntas sin respuesta y un nuevo consultor de seguridad

Kirkpatrick ha sido elogiada por ayudar a llevar al problemático departamento de policía de la ciudad al borde de poner fin a más de una década de supervisión federal que se ordenó después de un historial de maltrato a los afroamericanos y corrupción. Ella asumió el control del departamento a fines de 2023.

Dijo al ayuntamiento que le faltaba claridad sobre el inventario y el estado de los sistemas de seguridad en Bourbon Street. Ella había dicho el día del ataque que la ciudad no había desplegado barreras de cuña porque "tenían problemas de funcionamiento" y que el atacante había "derrotado" los planes de seguridad de la ciudad.

También le dijo a NBC la semana pasada que no sabía que la ciudad tenía barreras portátiles Archer que podrían haber sido colocadas en las aceras.

Bratton se especializa en evaluación de riesgos y respuesta con la firma Teneo con sede en Nueva York. El contrato de Bratton está siendo pagado por la Fundación de Policía y Justicia de Nueva Orleans sin fines de lucro, dijo Kirkpatrick.

Bratton y la fundación no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles.

"Habrá un momento y un lugar para una revisión reflexiva de nuestras acciones, ese no es hoy", dijo Kirkpatrick, señalando que estaba enfocada en el bienestar de sus oficiales después de que muchos respondieron al incidente traumático.

Varios miembros del consejo expresaron su preocupación sobre si Bratton trabajaría en estrecha colaboración con el consejo de la ciudad y se quejaron de que no habían estado involucrados en su contratación. El miembro del consejo J.P. Morrell instó al departamento de policía a involucrar al público mientras evalúa Medidas de seguridad con Bratton.

“En este momento, la gente está asustada”, dijo Morrell.

Señalamientos entre funcionarios

La presidenta del consejo, Helena Moreno, observó que los representantes del Departamento de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias de la ciudad no estuvieron presentes en la reunión y “pueden tener las respuestas que hemos estado buscando”.

Collin Arnold, director del departamento, dijo a The Associated Press que no había sido invitado a participar, pero que lo habría hecho si se lo hubieran pedido. El miembro del consejo que presidía la reunión, Oliver Thomas, dijo a la AP que su personal se había comunicado con Arnold.

Arnold dijo que su departamento ayudó a instalar los bolardos retráctiles comprados por la ciudad en 2017, aunque dijo que quedó claro que “no estaban hechos para Bourbon Street”.

“Los bolardos se obstruían casi todas las noches con escombros, y luego no se podían abrir o no se podían cerrar. Se convirtió en un verdadero problema”, dijo Arnold.

Dijo que su departamento no participó en la selección o instalación de los nuevos bolardos.

El concejal Joe Giarrusso advirtió que las acusaciones mutuas persistirían “hasta que tengamos una mejor idea de cómo es la gobernanza y quién es responsable” de las medidas de seguridad de Bourbon Street.

Un público indignado

En la reunión, los miembros del público expresaron su frustración con los funcionarios de la ciudad por no haber podido impedir que se produjera el ataque, y algunos dijeron que era el resultado de la prolongada incapacidad de la ciudad para reforzar su infraestructura en crisis.

“La respuesta (al ataque) estuvo muy bien ejecutada, pero la preparación fue absolutamente una atrocidad”, dijo Nellie Catzen, quien lidera un grupo de defensa de la mejora de las calles.

Earl Hagans, un residente de la ciudad, criticó a los funcionarios por la falta de respuestas.

“¿En quién podemos confiar?”, dijo. “¿Quién se supone que debe saber estas cosas?”