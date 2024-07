NASA: Meteoro comenzó su trayectoria desde NYC y luego se movió hacia el oeste sobre Nueva Jersey

La NASA actualizó la trayectoria del meteoro que pasó sobre la Ciudad de Nueva York el martes por la mañana.

La agencia espacial ahora dice que el meteoro se originó sobre la Ciudad de Nueva York y se movió hacia el oeste, hacia Nueva Jersey. También aumentó la velocidad del meteoro a 38,000 millas por hora.

La Sociedad Estadounidense de Meteoros recibió varios informes de personas que vieron una bola de fuego en el cielo alrededor de las 11:17 a.m. del martes. Además, varios residentes de Nueva York y Nueva Jersey dijeron que sintieron un temblor como un terremoto y otro dijo que creyó haber escuchado un trueno. Algunos de los informes incluyeron partes del norte de Nueva Jersey, Brooklyn y Queens.

"Tienes que tener uno lo suficientemente brillante y tiene que estar justo sobre Nueva York para captar toda esa atención. Las bolas de fuego diurnas son bastante raras y los neoyorquinos pudieron ver una esta mañana", dijo Bill Cooke de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA.

El sitio web de la Sociedad Estadounidense de Meteoros muestra alrededor de 20 informes de bolas de fuego en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, con informes adicionales en Delaware, Pensilvania y Maryland, durante ese período.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La NASA dijo originalmente que, como resultado de los informes, pudo llegar a una determinación "muy cruda" de la trayectoria del meteoro. La bola de fuego fue vista por primera vez sobre el puerto de Nueva York, moviéndose a 34,000 millas por hora antes de descender en un ángulo pronunciado, dijo la NASA. La agencia espacial dijo que estima que el meteoro pasó sobre la Estatua de la Libertad antes de desintegrarse a 47 kilómetros sobre el centro de Manhattan. La agencia actualizó ese seguimiento más tarde el martes después de recibir más relatos de testigos presenciales.

La NASA dijo que no rastrea meteoros de este tamaño pequeños lejos de la Tierra "por lo que el único momento en que sabemos de ellos es cuando golpean la atmósfera y generan un meteoro o una bola de fuego".

Dijo que realiza un seguimiento de los asteroides que representan un peligro para la gente en la Tierra, pero las rocas que producen esta bola de fuego "tienen solo alrededor de un pie de diámetro, incapaces de sobrevivir hasta el suelo".

Judah Bergman dijo que vio algo por la ventana de su oficina en Lakewood, Nueva Jersey.

"Simplemente me llamó la atención una bola de fuego que surcaba el cielo", dijo Bergman.

Algunos testigos dijeron que creyeron haberlo visto trazar un rumbo directamente sobre el Estado de la Libertad, pero la NASA dijo que con solo 15 testigos documentados su trayectoria no es 100 por ciento segura.

"Nos faltan datos de cámaras y datos satelitales para este evento", dijo Cooke. "Solo me baso en lo que dijeron los testigos. Puedo decirles que definitivamente fue un meteoro".

El departamento de gestión de emergencias de la Ciudad de Nueva York dijo que estaba al tanto de los informes y que no tenía conocimiento de ningún impacto en la ciudad.

Nuestra cadena hermana NBC New York llamó al Departamento de Defensa para ver si algún avión o ejercicio militar podría haber sido el responsable. Un responsable de prensa del Pentágono dijo que no estaban rastreando nada que pudiera ser responsable de los informes. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) le dijo a NBC New York que tampoco estaba rastreando ninguna actividad que pudiera explicar lo que sentían los residentes.

La NASA dijo: "Hay informes de militares en las cercanías en el momento de la bola de fuego, lo que podría explicar los temblores y los sonidos reportados a los medios".

La FAA dijo que solo un avión militar podría ser responsable de cualquier explosión sónica y remitió a NBC New York al ejército.

Según la NASA, esta bola de fuego no produjo meteoritos y no representó ninguna amenaza para los habitantes de la Tierra.