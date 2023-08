Muerte de hombre del Bronx declarado un homicidio tras golpe con hielera lanzada por sargento del NYPD

Qué saber El hombre de 30 años murió el miércoles cuando intentaba huir de una supuesta venta de drogas, anunció la policía el jueves. La Policía de Nueva York dijo que Duprey fue sorprendido vendiendo narcóticos a un oficial encubierto en University Heights.

NUEVA YORK -- La muerte de Eric Duprey, un hombre del Bronx que cayó de una motoneta después de que la policía dijera que un sargento de la Policía de Nueva York arrojó una hielera para pícnic, ha sido declarada homicidio, dijo el viernes el médico forense de la ciudad.

El hombre de 30 años murió el miércoles cuando intentaba huir de una supuesta venta de drogas, anunció la policía el jueves. La Policía de Nueva York dijo que Duprey fue sorprendido vendiendo narcóticos a un oficial encubierto en University Heights.

Duprey estaba en su motoneta y aceleró, zigzagueando por la calle y luego por la acera hacia los oficiales, dijeron altos funcionarios.

El video de vigilancia muestra los momentos finales de esa persecución cuando el sargento vestido de civil agarra una hielera roja y se la arroja a Duprey, derribando al hombre de su vehículo motorizado. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos en Aqueduct Avenue.

El médico forense de la ciudad dictaminó que la muerte de Duprey fue un homicidio, causado por un traumatismo contundente en la cabeza.

El sargento Erik Duran está ahora bajo investigación mientras la policía y los funcionarios estatales investigan cómo el encuentro de la tarde condujo a la muerte de Duprey.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, identificó al hombre de 30 años que murió y anunció la investigación que su oficina emprendería de conformidad con la ley estatal. El fiscal general debe investigar las muertes a manos de la policía en el estado.

Un gran monumento a Duprey siguió creciendo en tamaño el jueves mientras su familia y sus seres queridos encendían velas, depositaban flores y colgaban grandes fotografías del padre. Sus familiares buscan respuestas.

"Realmente no entiendo lo que pasó", dijo su hermana, Erica Duprey.

La esposa del hombre, Orlyalis Vélez, exige justicia. Quiere al sargento tras las rejas por su papel en la muerte de Duprey.

"Esto es abuso, abuso de poder", dijo Vélez a nuestra cadena hermana NBC 4 New York. "No había ninguna razón para matarlo. No tiene ningún arma. No tiene nada contra él".

"No quiero que [Durán] sea suspendido, lo quiero en la cárcel", agregó. "Él todavía está en casa, todavía ve a su familia".

Fuentes policiales dijeron que Duprey había tenido dos arrestos previos por delitos graves de agresión y drogas. Su esposa dijo que Duprey era un padre cariñoso y que debería seguir vivo.

La Policía de Nueva York tuiteó una breve declaración confirmando la suspensión del sargento. También dijeron que el médico forense de la ciudad determinará la causa de la muerte de Duprey.

"La Policía de Nueva York se compromete a garantizar que habrá una investigación completa, exhaustiva y transparente de este incidente para determinar los hechos y tomar las medidas adecuadas", concluyó el comunicado.

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, dijo en un comunicado que el incidente fue una "triste y desafortunada tragedia" y ofreció sus condolencias a la familia.

"Nuestro municipio continúa enfrentando desafíos con muchas quejas de los residentes sobre actividades ilegales en nuestras comunidades, pero nadie merece perder la vida de esta manera", decía la declaración de Gibson.

Durán, un veterano de 13 años en el departamento, se unió a la Unidad de Narcóticos del Bronx en septiembre pasado. Ha sido reconocido por el departamento decenas de veces por lo que considera un servicio policial excelente y meritorio, según una base de datos del personal policial.

El expediente disciplinario de Durán incluye una denuncia fundamentada el año pasado por abuso de autoridad durante una parada, según la Junta de Revisión de Quejas Civiles de la ciudad.