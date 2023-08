Fiscalía: Sargento del NYPD habría causado la muerte de sospechoso al lanzarle una hielera

NUEVA YORK -- La Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) de la Fiscalía general de Nueva York investiga a un sargento de la Policía de la Ciudad de Nueva York luego de que presuntamente habría causado la muerte de un hombre en El Bronx, informó el jueves la Fiscalía.

Según la información que dio a conocer la Fiscalía, el hecho ocurrió el miércoles en la noche, en la zona de 2505 Arqueduct Avenue cuando el sargento le habría lanzado una hielera al hombre, quien fue identificado como Eric Duprey y quien conducía una motocicleta, que le golpeó y lo hizo caer al suelo. El hombre fue declararo muerto en el lugar, agrego la Policía.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Fuentes de la Policía señalaron a nuestra cadena hermana NBC 4 que el hombre, de unos 20 años, estaba siendo investigado en relación a un asunto de narcóticos y que el sargento arrojó la hielera contra el sospechoso cuando este intentaba huir del luagr en la motocicleta. El sargento fue suspendido mientras se lleva a cabo la investigación, señalaron las fuentes.

La Fiscalía se unió a la investigación debido a que la ley exige que evalue cada incidente donde un oficial de la policía o un oficial del orden público, incluido un oficial penitenciario, puede haber causado la muerte de una persona por un acto u omisión. Según la ley, el oficial puede estar de servicio o fuera de servicio, y el difunto puede estar armado o desarmado. Si la evaluación de OSI indica que un oficial pudo haber causado la muerte, OSI procede a realizar una investigación completa del incidente.

These are preliminary facts and subject to change.