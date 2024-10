MTA y Metro-North amplían el servicio desde y hacia el Yankee Stadium para la Serie Mundial

NUEVA YORK -- ¿Quiere llegar al Yankee Stadium para los juegos 3, 4 o posiblemente 5 de la Serie Mundial? El viaje se ha vuelto un poco más fácil.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) anunció el viernes que agregará más servicios de metro y Metro-North para los juegos del lunes y martes (y miércoles, si es necesario).

Durante cada juego de la Serie Mundial 2024, todos los trenes expresos D en dirección norte harán paradas en la calle 161-Yankee Stadium, dijo la MTA. Por lo general, durante las horas pico, el tren D va expreso entre la calle 145 en Manhattan y la avenida Tremont en El Bronx, pero la parada del estadio se agregará antes y durante el juego para ayudar a más fanáticos.

Después de cada partido, el servicio 4 y D en la estación 161st Street-Yankee Stadium contará con trenes adicionales para aumentar la capacidad y reducir la aglomeración en la estación.

La MTA dijo que habrá personal adicional en la estación para ayudar a brindar asistencia y apoyo. La agencia de tránsito también señaló que hay cuatro autobuses (Bx1, Bx2, Bx13 y BxM4) que paran cerca del estadio y que también se pueden utilizar.

En Metro-North, cada una de las líneas Hudson, Harlem y New Haven brindarán servicios adicionales. Eso incluye los trenes Yankee Clipper hasta el partido, que van directamente al Yankee Stadium.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En la línea Hudson, ocho trenes desde Poughkeepsie y Croton-Harmon pararán en la calle 153 de los Yankees al este, junto con dos trenes adicionales desde Croton-Harmon y Ossining que harán un trayecto exprés hasta el estadio. Esos trenes saldrán de Croton-Harmon a las 3:54 p.m. y a las 4:16 p.m., respectivamente, y llegarán al estadio justo después de las 4:30 p. m. y justo antes de las 5 p. m. Una vez finalizado el partido, ocho trenes hacia Croton-Harmon y Poughkeepsie harán paradas adicionales, así como dos trenes exprés adicionales hacia Poughkeepsie.

En la línea Harlem, el tren Yankee Clipper saldrá de Southeast a las 4:26 p.m. y llegará al estadio a las 5:49 p.m., según la MTA. Después del partido, ese tren hará todas las paradas entre Mt. Vernon West y Southeast. Los pasajeros también pueden tomar otros trenes hasta la estación Harlem-125th Street y tomar un tren lanzadera hasta el estadio desde allí.

Habrá otros dos trenes Yankee Clipper en la línea New Haven, que saldrán de New Haven a las 4:07 p.m. y a las 4:47 p.m., respectivamente. La MTA dijo que también habrá cuatro trenes Yankee Clipper en la línea New Haven después del juego: dos irán en tren exprés a Stamford antes de hacer todas las paradas locales, uno hará todas las paradas entre Mt. Vernon East y New Haven, y un cuarto hará todas las paradas locales entre Mt. Vernon East y Stamford.

La MTA tiene más información sobre las líneas de tren y metro en su sitio web.