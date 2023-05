Mosca linterna con manchas: mira aquí un mapa de reportes de infestaciones 

NUEVA YORK -- La molesta mosca linterna moteada, o con mancha, regresará este año, pero el estado de Nueva York predice que la aparición podría ocurrir más temprano que tarde, lo que podría tomar por sorpresa a las empresas agrícolas en riesgo.

La razón podría deberse a la extensión del tiempo de verano durante las primeras semanas de la primavera y a medida que las temperaturas continúan subiendo, algo que podría impulsar la línea de tiempo de la mosca linterna moteada, según el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

"De hecho, con el tiempo más cálido que enfrenta el estado de Nueva York, esperamos que la SLF [mosca linterna moteada] pueda eclosionar a principios de este año, dentro del próximo mes o incluso antes, en la Ciudad de Nueva York, Long Island y el Hudson Valley", dijo el director de Plant Industry Chris Logue a nuestra cadena hermana NBC New York.

En el mapa a continuación puedes encontrar los condados del noreste de EEUU que han reportado avistamientos o infecciones de moscas linterna con manchas. Este mapa proporciona una mirada específica de la región a la distribución de moscas linternas con manchas.

Este es un mapa basado en el condado, por lo que aunque los condados completos están sombreados, la actividad de SLF puede estar presente solo en una pequeña parte del condado resaltado.

También puedes visitar este sitio web para ver solo el mapa del estado de Nueva York y explorar más cada condado.

Aquí el de Nueva Jersey.

Aquí el de Connecticut.

Brian Eshenaur estudia especies invasoras en Cornell College of Agriculture and Life Sciences y New York State Integrated Pest Management (NYSIPM). Él dice que la eclosión podría adelantarse hasta principios de mayo.

"Con ese impulso, también significa que podrían convertirse en moscas linterna manchadas adultas (la etapa que todos reconocemos) antes. Por lo tanto, pueden ocurrir antes de lo que normalmente las veríamos, que es alrededor de la tercera semana de julio", dijo Eshenaur a nuestra cadena hermana NBC 4.

Las autoridades están pidiendo a los residentes que maten de inmediato cualquier mosca linterna que vean. Es una especie invasora y una de las principales amenazas para las plantas estadounidenses, incluidas las que se utilizan en la agricultura y la industria maderera.

La mosca linterna moteada es una especie invasora nativa de Asia. Según el maestro de la escuela secundaria de Princeton, Mark Eastburn, estos insectos aparecieron por primera vez en Pensilvania hace años.

"Vivo en Pensilvania, y las moscas linterna moteadas aparecieron por primera vez en 2014. Por lo que entiendo, había un envío de adoquines que venían de China", dijo Eastburn a NBC New York.

A estos insectos les gusta poner sus huevos en superficies planas y duras. El racimo de huevos que se adjuntó al envío de piedras llegó a Redding, Pensilvania, y desde allí, las moscas linterna se han estado propagando desde entonces por las regiones del noreste en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut.

Al no tener verdaderos depredadores indígenas en EEUU, el bicho gravita hacia las granjas y los viñedos como fuente de alimento. Se sabe que este saltamontes se alimenta de más de 70 especies de plantas, como árboles frutales, granos y vides, siendo el árbol del cielo el favorito de los fanáticos del insecto.

Para dar una perspectiva más amplia, se estima que Nueva York produce más de 30 millones de bushels de manzanas cada año, mientras que las uvas se valoran en una cosecha anual de $52.8 millones, según el Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York.

Con el potencial de una aparición más temprana de las moscas linterna moteadas, los expertos aconsejan a los residentes que inspeccionen los puntos críticos, como troncos de árboles y parques infantiles, y raspen las masas de huevos.

"Así que les pedimos a los residentes que busquen masas de huevos de mosca linterna con manchas y las raspen con una tarjeta de crédito o algo con un borde duro. Tienen que presionar un poco fuerte sobre la masa de huevos y necesitarán escuchar los huevos estallar mientras los presionan para saben que están siendo efectivos", dijo Jeff Wolfe, oficial de información pública del Departamento de Agricultura de Nueva Jersey, a NBC.

Las moscas linterna moteadas no son una amenaza directa para los humanos, ya que no muerden ni pican a las personas, pero los administradores y productores de viñedos deben estar preparados tanto en Hudson Valley como en Long Island.