Migrantes que sobrevivieron al COVID-19 son “ángeles” que donan plasma

MÉXICO - Su familia le daba ánimos todos los dias, sobre todo cuando el COVID-19 amenAzó con arrebatarle la vida, pero hoy Alan Maldonado sabe que lo que realidad lo salvó fue la voluntad de un migrante centroamericano, quien decidió regalarle un pedacito de su existencia.

"Bueno, no bueno, la verdad es que uno los ve en la calle y lo que menos piensas es que ellos te pueden ayudar a ti, lo que me estás comentando es algo increíble" dice Maldonado, quien sobrevivió a COVID-19.

El padre de familia fue tratado con el plasma de un sobreviviente de la misma enfermedad que se alojaba en un albergue.

“Les vendí mucho la idea de salvar almas", dice el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez, quien dirige el refugio Casa Indi, donde 72 personas se contagiaron y todos sobrevivieron, así que decidieron ayudar a otros.

"Hemos donado entre 100 y 150 veces, hay un chavo que donó 5 veces, yo he donado 3", dice Sánchez.

"Yo serví de ángel, ¿verdad?", expresa Óscar Giovanni, quien es originario de Honduras y ante la pandemia ha preferido pausar sus planes para apoyar con su sangre a los enfermos.

Un grupo de médicos ha tomado las riendas para atender a migrantes en Matamoros que hayan contraído coronavirus.

"La verdad me sentí muy alegre, verdad, me sentí como no sé si se ve bien la palabra, un héroe de poder salvar a una vida", comenta.

Y su ejemplo está siendo seguido por muchos más centroamericanos.

Los migrantes aseguran que continuarán donando su plasma hasta que sea posible y una vez que terminen esa misión, volverán a las vías del tren para seguir su camino.

Ese día se irán con la frente en alto y el corazón lleno con la alegría que provocaron.

"Gracias a él tengo una segunda oportunidad de ver a mis hijos crecer, de ver a mi esposa", afirma Maldonado.

Y aquí quedará el agradecimiento hacia quienes llegaron de paso sin saber que obsequiarían una nueva esperanza a muchos mexicanos.