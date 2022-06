México: mueren siete personas tras volcarse una embarcación en la costa de Sonora

GUAYMAS, SONORA, México - Siete muertos fue el saldo de la volcadura de una embarcación la tarde del domingo en la costa sur de Guaymas, en el estado de Sonora, en México, de acuerdo con Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La dependencia también informó que se rescataron a 11 personas que viajaban en la misma embarcación.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de Marina y Bomberos, mantenían la noche del domingo un intenso operativo en la zona al tener conocimiento de una persona desaparecida.

Como resultado de las primeras investigaciones, aunadas al informe otorgado por la Marina, se determinó que la principal causa del incidente en el que siete personas perdieron la vida tras volcarse la embarcación fue la de un error humano y por distintas circunstancias.

Según las autoridades, la embarcación tipo panga de 20 pies de largo de eslora por 10 pies de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de pasajeros, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza.

Además de lo anterior, se indicó que se hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que la embarcación no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.