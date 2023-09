Arrestan a 20 civiles armados en México tras reportes de ataques con drones

CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades apresaron el sábado a más de 20 civiles armados en un poblado rural del occidente de México donde en los últimos días ha recrudecido la violencia por la acción de grupos delictivos que han sofisticado sus ataques con el uso de drones con explosivos.

Durante un operativo en el que participaron elementos de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía del estado de Michoacán, fueron detenidos en el poblado de La Ruana más de 20 civiles armados, dijo a The Associated Press un agente estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar.

En el lugar fueron decomisadas más de media docena de armas largas y cargadores con municiones, precisó la fuente.

Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía estatal que definirá si forman parte de alguna organización criminal. En esa región se ha identificado que operan varios grupos criminales, entre ellos el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Caballeros Templarios.

La operación se dio luego de una semana de intensa violencia en La Ruana donde los pobladores y el alcalde del municipio Buenavista, Sergio Báez, denunciaron cuatro ataques de drones con explosivos.

A pesar de que el gobierno federal envió este mes a Michoacán más de 2,000 militares y guardias nacionales para reforzar la seguridad y hacer frente a los grupos criminales, la violencia en ese estado no ha cesado, según han denunciado los habitantes.

En junio fue asesinado en un ataque armado en La Ruana el exlíder comunitario Hipólito Mora, quien era uno de los últimos cabecillas supervivientes del movimiento armado de autodefensa de Michoacán en el que agricultores y ganaderos se unieron para expulsar al cártel de los Caballeros Templarios del estado entre 2013 y 2014.

Michoacán es uno de los seis estados que concentra la mitad de los homicidios del país junto con Guanajuato, Baja California, México, Jalisco y Chihuahua, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.