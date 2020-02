Violencia laboral contra médicos y enfermeras: la cruda realidad de la industria de salud

Cuando se trata de riesgos laborales, uno esperaría que los trabajos de construcción o la industria minera estuvieran entre los trabajos más peligrosos en los Estados Unidos. Pero, según la Oficina de Estadísticas Laborales (o BLS por sus siglas en inglés) analizada por el equipo de investigación nuestra cadena hermana News 4 New York, los proveedores de atención médica en los hospitales están significativamente más expuestos a la violencia.

Los datos del BLS revelan que la tasa de lesiones intencionales por parte de otra persona hacia los empleados en hospitales privados en 2017 fue cinco veces más que la tasa nacional de todas las demás industrias privadas. La tasa nacional fue de aproximadamente dos lesiones por cada 10,000 trabajadores (empleados a tiempo completo) a través de todas las industrias privadas.

Enfocándonos en el aérea triestatal, en Nueva Jersey la tasa era siete veces la tasa nacional, y en Nueva York la tasa era ocho veces más.

En Nueva Jersey, la ley estatal requiere que las personas que asaltan a los proveedores de atención médica sean acusadas con el mismo delito que alguien que asalta a un agente de la ley. Según los tribunales estatales de Nueva Jersey, hubo 67 cargos de agresión agravada de tercer o segundo grado contra trabajadores de la salud entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

Los arrebatos violentos a veces provienen de los mismos pacientes.

Múltiples respondedores de emergencia que hablaron con News 4 New York sobre la violencia laboral en la sala de emergencias dicen que los números reflejan un problema muy real en la industria de atención médica.

También comentaron que algunos de los pacientes que asaltan el personal médico sufren de enfermedades mentales, a menudo están bajo la influencia o estresados ​​por la emergencia por la cual están pasando.

Pero los proveedores médicos dijeron que es difícil encontrar una enfermera de emergencias que no haya sido testigo o haya sido víctima de una agresión por parte de un paciente.

"El paciente jaló de mi cabeza hacia atrás", dijo Shoshana Weiner, una enfermera de emergencias en el Bronx. Ella dijo que un paciente se molestó después de que Weiner recomendara una evaluación psicológica.

"Ella me agarró el cabello hacia atrás y continuó golpeándome en la cara y en la cabeza ", dijo Weiner, añadiendo que ella fue sometida a fisioterapia durante semanas y perdió varios días de trabajo tras el incidente.

El pequeño sufre de una discapacidad y de ''bullying'' en la escuela a la que asiste en Australia.

“Tengo una hernia C-6. Es una lesión en el cuello", dijo Weiner.

Benny Matthew también es enfermero del Bronx. Él también sobrevivió un ataque similar.

"Estaba ingresando su información en el monitor", dijo Matthew. “El tipo agarró mi ropa y comenzó a golpearme en la cabeza [y] la cara y la seguridad estaba cerca. Hicieron un gran trabajo en unos pocos segundos".

Una encuesta de 2018 realizada por el Colegio Americano de Médicos de Emergencia encontró que de más de 3,500 médicos de emergencias, el 47% de ellos habían sido agredidos. Además, el 97% de las veces, el agresor era un paciente.

"La violencia que ocurre a diario, se conoce como el secretito sucio de la industria del cuidado de la salud", dijo Edward VanWagner, un enfermero registrado, paramédico y bombero. También es instructor de DT4EMS, una compañía que enseña tácticas defensivas para los socorristas.

“La gran mayoría de los asaltos que ocurren en el entorno de la atención médica no son de naturaleza letal. Pero no es necesario que te maten para que te cambien para siempre”, dijo VanWagner.

El curso DT4EMS requiere que los estudiantes escapen de un estrangulamiento, entre otras situaciones.

Seminario de medicina dedicado a adolescentes hispanos

"Hacemos todo lo posible para crear el realismo en este curso, así cuando lo enfrenten en el campo laboral, estén familiarizados y sepan cómo responder de manera razonable", dijo VanWagner.

El congresista de Connecticut Joe Courtney patrocinó H.R.1309, un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que, en caso de convertirse en ley federal, exigiría a los hospitales crear planes de prevención en el lugar de trabajo, recopilar datos que reflejen la violencia en el lugar de trabajo y ordenar a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que recopile esos datos.

"Si uno se resbala y cae como empleado en un hospital, eso se informa. Hay datos recopilados", dijo Courtney. "Pero si alguien te golpea en un hospital, el sistema OSHA no recopila esos datos".

HR 1309 recibió apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes y ahora es S-851. Courtney espera el mismo apoyo bipartidista del Senado.

Los enfermeros que hablaron con News 4 New York dijeron que la ayuda que necesitan es una emergencia, porque con demasiada frecuencia son ellos los que se están convirtiendo en pacientes.

"No es solo un ataque físico, sino que también ... está siendo atacado por una persona a la que cuida", dijo Matthew.

Weiner agregó que la normalidad de los asaltos ha causado que sus colegas tengan un falso sentido de que está permitido.

“Todos los proveedores de servicios médicos creen que 'OK, el paciente no sabía lo que estaba haciendo. Está bien que lo hagan'. Pero, no lo está".

News 4 New York contactó a la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York para obtener comentarios oficiales en nombre de sus miembros.

La asociación dijo: “Los hospitales revisan y mejoran constantemente sus estrategias para abordar la violencia en el lugar de trabajo, incluso en el departamento de emergencias, con un enfoque en las mejores prácticas para la prevención y mitigación. Los temas comunes incluyen el acoplamiento de un sistema robusto de notificación de incidentes con un entorno que facilita y provoca la presentación de informes; priorizar áreas o unidades de intervención basadas en información de sistemas de informes e informes de incidentes; enfatizando la salud y seguridad de los empleados a través de la comunicación y la acción de liderazgo; y capacitar a los trabajadores para que participen en el desarrollo e implementación de estrategias de mitigación".