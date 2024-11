En video: conductor atropella a varias personas y deja cinco heridas en estacionamiento del Bronx

NUEVA JERSEY -- Un video muestra el momento en que un hombre atropella con su camioneta a un grupo de personas en un estacionamiento de El Bronx y cinco de ellas terminaron en el hospital. Un incidente que según las autoridades ocurrió tras una discusión.

Las imágenes obtenidas exclusivamente por nuestra cadena hermana NBC New York muestra a un grupo en un estacionamiento en West 234th Street y Broadway en el vecindario de Kingsbridge a principios de noviembre. Se puede ver en el video al conductor del BMW saliendo del auto y, después de una breve discusión en el estacionamiento con otros, regresó al vehículo.

Luego, el conductor manejó alrededor del estacionamiento antes de acelerar y apuntar contra la multitud. Atropelló al menos a cinco personas, todas las cuales fueron trasladadas al hospital con heridas.

"Estoy en el hospital. No puedo mover nada", dijo Curtis Parker, quien estaba entre los atropellados por el vehículo.

Parker dijo que sufrió una fractura de pelvis, pero no recuerda nada de lo que sucedió.

"No me di cuenta de que me había atropellado un coche hasta después", dijo a News 4, añadiendo que tampoco sabía quién le había atropellado.

Tras el impacto inicial, en el video se puede ver a gente corriendo por el estacionamiento, algunas ayudando a las víctimas que habían quedado en el suelo. Una de ellas era Parker, que ha estado postrado en cama durante las semanas posteriores al incidente.

"No puedo usar el baño, no puedo caminar, no puedo hacer nada. Ahora mismo no estoy trabajando", dijo.

La policía está buscando al hombre que fue visto por última vez abandonando la zona en la camioneta. Parker habló con los detectives y les rogó que encontraran al hombre que le provocó las heridas traumáticas. Todavía no sabe cuánto tiempo estará en el hospital.

Se espera que otras cuatro personas heridas en el incidente se recuperen.