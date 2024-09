Universidades del área de NY entre las mejores para 2025 según reporte de U.S. News & World Report

La Universidad de Princeton se mantuvo en la cima de la lista anual de las "Mejores Universidades de U.S. News & World Report" para 2025. La escuela de la Ivy League volvió a clasificarse como la mejor universidad nacional en la última clasificación publicada el martes.

El MIT quedó en segundo lugar, seguido de Harvard y Stanford. La Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, quedó en quinto lugar.

Otras escuelas del área triestatal que se encuentran entre las 50 mejores son Cornell (n.° 11), Columbia (n.° 13), NYU (n.° 30), Rutgers (n.° 41) y la Universidad de Rochester (n.° 44).

La lista se basa en una metodología de 17 factores académicos diferentes, y la lista de este año incluye la importancia de la movilidad social y el éxito posterior a la graduación, según U.S. News.

"Más del 50% de la clasificación de una institución incluye diversas medidas de resultados relacionadas con su éxito en la inscripción y graduación de estudiantes de todos los orígenes con deudas manejables, así como los ingresos de los posgraduados", dijo U.S. News en su sitio.

Otras escuelas triestatales en el top 100 de universidades nacionales son: Stony Brook (#58), Rensselaer Polytechnic Institute (#70), UConn (#70), Binghamton University (#73), Syracuse University (#73), Stevens Institute of Technology (#76), University of Buffalo (#76), Rutgers - Newark (#80), New Jersey Institute of Technology (#84), Fordham (#91), Rochester Institute of Technology (#91), y Yeshiva University (#98).

Vea la lista completa de clasificaciones triestatales y las 25 mejores universidades nacionales en general a continuación.

Las escuelas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut en la clasificación de las mejores universidades de U.S. News

No. 1 : Princeton University en Princeton, Nueva Jersey

: en Princeton, Nueva Jersey No. 5 : Yale University en New Haven, Connecticut

: en New Haven, Connecticut No. 11 : Cornell University en Ithaca, Nueva York

: en Ithaca, Nueva York No. 13 : Columbia University en la Ciudad de Nueva York

: en la Ciudad de Nueva York No. 30: New York University en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 41: Rutgers University -- New Brunswick en Piscataway, Nueva Jersey

en Piscataway, Nueva Jersey No. 44 : University of Rochester en Rochester, Nueva York

: en Rochester, Nueva York No. 58 : Stony Brook University -- SUNY en Stony Brook, Nueva York

: en Stony Brook, Nueva York No. 70: Rensselaer Polytechnic Institute en Troy, Nueva York

en Troy, Nueva York No. 70: University of Connecticut en Storrs, Connecticut

en Storrs, Connecticut No. 73: Binghamton University -- SUNY en Binghamton, Nueva York

en Binghamton, Nueva York No. 73: Syracuse University en Syracuse, New York

en Syracuse, New York No. 76: Stevens Institute of Technology en Hoboken, Nueva Jersey

en Hoboken, Nueva Jersey No. 76: University at Buffalo -- SUNY en Buffalo, Nueva York

en Buffalo, Nueva York No. 80: Rutgers University -- Newark en Newark, Nueva Jersey

en Newark, Nueva Jersey No. 84: New Jersey Institute of Technology en Newark, Nueva Jersey

en Newark, Nueva Jersey No. 91: Fordham University en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 91: Rochester Institute of Technology en Rochester, Nueva York

en Rochester, Nueva York No. 98: Yeshiva University en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 121: CUNY -- City College en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 121: University at Albany -- SUNY in Albany, Nueva York

in Albany, Nueva York No. 132: Fairfield University en Fairfield, Connecticut

en Fairfield, Connecticut No. 144: SUNY College of Environmental Science and Forestry en Syracuse, Nueva York

en Syracuse, Nueva York No. 152: Clarkson University en Potsdam, Nueva York

en Potsdam, Nueva York No. 152: Montclair State University en Montclair, Nueva Jersey

en Montclair, Nueva Jersey No. 152: St. John's University en Queens, Nueva York

en Queens, Nueva York No. 152: Stockton University en Galloway, Nueva Jersey

en Galloway, Nueva Jersey No. 165: Seton Hall University en South Orange, Nueva Jersey

en South Orange, Nueva Jersey No. 171: Rowan University en Glassboro, Nueva Jersey

en Glassboro, Nueva Jersey No. 171: Touro University en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 179: Quinnipiac University en Hamden, Connecticut

en Hamden, Connecticut No. 179: St. John Fisher University en Rochester, Nueva York

en Rochester, Nueva York No. 189: Adelphi University en Garden City, Nueva York

en Garden City, Nueva York No. 196: Hofstra University en Hempstead, Nueva York

en Hempstead, Nueva York No. 204: The New School en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 209: Russell Sage College en Troy, Nueva York

en Troy, Nueva York No. 231: Sacred Heart University en Fairfield, Connecticut

en Fairfield, Connecticut No. 259: D'Youville University en Buffalo, Nnueva York

en Buffalo, Nnueva York No. 266: Pace University en la Ciudad de Nueva York

en la Ciudad de Nueva York No. 315: Kean University en Union, Nueva Jersey

Algunas escuelas tuvieron la misma clasificación debido a empates.

Aquí está la lista de las 25 mejores escuelas que figuran en la lista del informe de "Mejores universidades" para 2025:

Nº 1: Universidad de Princeton - Princeton, Nueva Jersey

Universidad de Princeton - Princeton, Nueva Jersey Nº 2: Instituto Tecnológico de Massachusetts - Cambridge, Massachusetts

Instituto Tecnológico de Massachusetts - Cambridge, Massachusetts Nº 3: Universidad de Harvard - Cambridge, Massachusetts

Universidad de Harvard - Cambridge, Massachusetts Nº 4: Universidad de Stanford - Stanford, California

Universidad de Stanford - Stanford, California Nº 5: Universidad de Yale - New Haven, Connecticut

Universidad de Yale - New Haven, Connecticut Nº 6 - empate cuádruple: Instituto Tecnológico de California - Pasadena, California; Universidad de Duke - Durham, Carolina del Norte; Universidad Johns Hopkins - Baltimore, Maryland; Universidad Northwestern - Evanston, Illinois

Instituto Tecnológico de California - Pasadena, California; Universidad de Duke - Durham, Carolina del Norte; Universidad Johns Hopkins - Baltimore, Maryland; Universidad Northwestern - Evanston, Illinois Nº 10 : Universidad de Pensilvania - Filadelfia, Pensilvania

: Universidad de Pensilvania - Filadelfia, Pensilvania Nº 11 - empate doble: Universidad de Cornell - Ithaca, Nueva York; Universidad de Chicago - Chicago, Illinois

Universidad de Cornell - Ithaca, Nueva York; Universidad de Chicago - Chicago, Illinois Nº 13 - empate doble: Universidad Brown - Providence, Rhode Island; Universidad de Columbia - Nueva York, Nueva York

Universidad Brown - Providence, Rhode Island; Universidad de Columbia - Nueva York, Nueva York Nº 15 - empate doble: Dartmouth College - Hanover, Nueva Hampshire; Universidad de California, Los Ángeles - Los Ángeles, California

Dartmouth College - Hanover, Nueva Hampshire; Universidad de California, Los Ángeles - Los Ángeles, California N° 17: Universidad de California, Berkeley - Berkeley, California

Universidad de California, Berkeley - Berkeley, California N.º 18 - empate entre tres universidades: Universidad Rice - Houston, Texas; Universidad de Notre Dame - South Bend, Indiana; Universidad de Vanderbilt - Nashville, Tennessee

Universidad Rice - Houston, Texas; Universidad de Notre Dame - South Bend, Indiana; Universidad de Vanderbilt - Nashville, Tennessee N.º 21: Universidad Carnegie Mellon - Pittsburgh, Pensilvania; Universidad de Michigan, Ann Arbor - Ann Arbor, Michigan; Universidad de Washington en St. Louis - St. Louis, Missouri

Universidad Carnegie Mellon - Pittsburgh, Pensilvania; Universidad de Michigan, Ann Arbor - Ann Arbor, Michigan; Universidad de Washington en St. Louis - St. Louis, Missouri N.º 24: Universidad Emory - Atlanta, Georgia; Universidad de Georgetown - Washington, D.C.; Universidad de Virginia, Charlottesville, Virginia

Debido al empate, no había ninguna universidad en la lista en el puesto 25. La siguiente universidad que apareció en la lista fue la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill en el puesto 27.