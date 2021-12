Una madre y sus tres hijos pequeños resultan heridos tras accidente vehicular en Long Island, dos de ellos en condición seria

Dos bebés, de 3 meses y 22 meses, se encuentran en condición seria luego de un accidente vehicular en Long Island, anunció la Policía del condado de Suffolk. La madre y otro de sus hijos también resultaron heridos.

Según el reporte policial sobre la investigación, el incidente ocurrió el martes en la noche, a eso de las 6:15 p. m., cuando el chofer de un Mitsubishi Galant 2017 chocó con un Hyundai Tucson de 2017 cuando la conductora, identificada como Kayla Kimble, estaba en el carril sur de Horseblock Road en Medford.

Kimble, de 25 años y de Coram, y sus tres hijos, fueron transportados al hospital Stony Brook University. Sus bebés Julius Rivera, de 3 meses, y Izaqe Rivera, de 22 meses, están en condición seria. Mientras tanto, ella y su otro hijo , de 6 años, fueron tratados por heridas que no ponen en peligro sus vidad.

El conductor del Mitsubishi, identificado como Narzisa Lliguin-Guallpa de 46 y de Ronkonkoma, y tres pasajeros adultos en su carro fueron transportados al hospital Long Island Community Hospital en Patchogue por heridas que no ponen en peligro sus vidas.

Las autoridades no han informado de arrestos o la causa del incidente.

Este es un caso bajo investigación.

Detectives are asking anyone with information on the crash to contact the Sixth Squad at 631-854-8652.