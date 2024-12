Trump tocará la campana de la Bolsa de Nueva York por primera vez

NUEVA YORK -- El presidente electo Donald Trump tocará la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, el inicio ceremonial del día de operaciones, según cuatro personas con conocimiento de sus planes.

Será un momento notable de reconocimiento para Trump, un neoyorquino de nacimiento que dejó de vivir a tiempo completo en su emblemática Torre Trump en Manhattan y se mudó a Florida. El mercado de valores de Estados Unidos se disparó después de que Trump ganara las elecciones de 2024, en parte al capitalizar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la economía.

El toque de la campana es un poderoso símbolo del capitalismo estadounidense, y además una buena oportunidad de foto en Nueva York. Según el calendario de la Bolsa de Valores (NYSE), Trump nunca lo ha hecho antes.

Trump no ha vuelto mucho a Nueva York desde que fue condenado en un juicio allí a principios de este año. Sus abogados están presionando para que el caso sea desestimado por completo a la luz de su elección.

Las personas que confirmaron el toque de la campana no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. No estaba claro si Trump, un republicano, se reuniría con el alcalde de la Ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams, mientras esté en la ciudad.

La bolsa de valores invita regularmente a celebridades y líderes empresariales a participar en la apertura y cierre ceremonial de las operaciones. Durante el primer mandato presidencial de Trump, su esposa, Melania Trump, tocó la campana para promover su iniciativa “Be Best” para promover el bienestar infantil.

Después de las elecciones del 5 de noviembre, el S&P 500 se disparó un 2.5% en su mejor día en casi dos años. El promedio industrial Dow Jones subió 1.508 puntos, o un 3.6%, mientras que el compuesto Nasdaq saltó un 3%. Los tres índices superaron los récords que habían establecido en las semanas recientes.

El mercado de valores de Estados Unidos históricamente ha tendido a subir independientemente del partido que gane la Casa Blanca, con los demócratas logrando mayores ganancias, en promedio, desde 1945. Pero el control republicano podría significar grandes cambios en las industrias ganadoras y perdedoras, y los inversores están aumentando las apuestas sobre lo que significarán los aranceles más altos, las tasas de impuestos más bajas y la regulación más ligera que favorece Trump.

El toque de la campana es una tradición desde el siglo XIX. El primer invitado en hacerlo fue un niño de 10 años llamado Leonard Ross, en 1956, quien ganó un concurso de preguntas sobre el mercado de valores.

Muchas veces, las empresas que cotizaban en la bolsa tocaban la campana a las 9:30 de la mañana para conmemorar sus ofertas iniciales al comenzar las operaciones. Pero las apariciones se han convertido en un importante marcador de cultura y política, algo que Trump espera aprovechar ya que ha prometido niveles históricos de crecimiento económico.

El defensor antiapartheid y presidente sudafricano Nelson Mandela tocó la campana, al igual que la estrella de Hollywood Sylvester Stallone con sus compañeros de reparto de la película “The Expendables”. También lo hicieron los actores Robert Downey Jr. y Jeremy Renner para una película de “Avengers” y los olímpicos Michael Phelps y Natalie Coughlin.

En 1985, Ronald Reagan se convirtió en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en tocar la campana.

“Con la reforma fiscal y el control presupuestario, nuestra economía estará libre para expandirse a su máximo potencial, haciendo que los osos (el mercado bajista) vuelvan a hibernar de manera permanente”, dijo Reagan en ese momento.

La multitud en el piso coreaba: ”¡Ronnie! ¡Ronnie! ¡Ronnie!”

El promedio industrial Dow Jones subió en 1985 y 1986, pero sufrió una caída en octubre de 1987 en un evento conocido como “Lunes Negro”.

Long reportó desde Washington. El corresponsal Josh Boak en Washington contribuyó para esta nota.