Trenes de NJ Transit enfrentan retrasos hacia Nueva York; suspenden servicio de Amtrak

Los pasajeros de tren de NJ Transit que entran o salen de Penn Station New York enfrentan retrasos de hasta una hora el lunes por la mañana. Luego de una suspensión anterior, el servicio ferroviario del Corredor Noreste y la Línea Costera del Norte de Jersey se han reanudado con servicio limitado.

La agencia dijo que las demoras se deben a problemas con el cableado aéreo de Amtrak cerca de la estación Newark Penn.

El servicio Midtown Direct en dirección este hacia Nueva York se está desviando a Hoboken. El servicio de la línea Raritan Valley comienza y termina en Newark Penn.

Los boletos de tren de NJ Transit están siendo aceptados por PATH en las estaciones de Newark, Hoboken y 33rd Street-NY. Los autobuses de NJ Transit y los transportistas privados también aceptan los boletos de tren.

Vea los planes completos alternativos, de respaldo y de contingencia de NJ Transit aquí.

