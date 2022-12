Trabajos falsos, diploma falso: ¿un republicano de Nueva York inventó su currículum?

NUEVA YORK -- George Santos se adjudicó la victoria el mes pasado en una contienda histórica por el 3er Distrito del Congreso de Nueva York: era la primera vez en la historia de la nación que dos candidatos al Congreso abiertamente LGBTQ se enfrentaban cara a cara.

Se espera que el próximo mes, el republicano sea recibido en el nuevo Congreso junto con otros representantes primerizos, pero una nueva mirada a sus calificaciones plantea algunas preguntas serias.

Un sorprendente informe del New York Times sugiere que no se pueden corroborar grandes porciones del currículum del republicano que compartió con el público. Los representantes de los empleadores para los que Santos afirma que trabajó y las universidades en las que dijo que estudió dicen que no tienen registro de él.

En el período previo a las elecciones de noviembre, Santos supuestamente afirmó haber asistido a la Universidad de Nueva York y haberse graduado de Baruch College "con una licenciatura en economía y finanzas". Nuestra cadena hermana NBC 4 recibió declaraciones de ambas escuelas que decían que una búsqueda de registros académicos no pudo confirmar su asistencia o el cumplimiento de los requisitos de graduación.

Según los informes, el trabajo profesional llevó a Santos a Citigroup y Goldman Sachs, donde se convirtió en "un financiero e inversionista experimentado de Wall Street", según el sitio web de la campaña del republicano.

"No puedo confirmar el empleo del Sr. Santos con Citi", dijo un representante de la compañía a nuestra cadena hermana NBC 4.

Se emitió una declaración similar de Goldman Sachs, que dijo que "no tenía registro de su empleo".

Los grupos políticos rivales han comenzado a pedir que el republicano renuncie a raíz de los informes que Santos inventó calificaciones clave en su carrera por la Cámara.

"George Santos les mintió a los votantes y no es apto para servir en ningún cargo público, mucho menos en el Congreso. Si la ley no lo obliga a dejar el cargo, confiamos en que los votantes de NY-3 lo harán", dijo la Asociación de Familias Trabajadoras de Nueva York. dijo el partido en un comunicado.

Funcionarios republicanos de Long Island han pedido la oportunidad de que Santos limpie su nombre. Las llamadas al congresista electo y su personal de campaña no han recibido respuesta.

"Si bien los problemas que se plantearon en un artículo del New York Times del 19 de diciembre son serios, creo que George Santos merece la oportunidad de abordar las afirmaciones detalladas en el artículo, que han sido repetidas por otras fuentes de noticias", dijo el presidente del Comité Republicano del Condado de Nassau, Joseph Cairo, Jr.

"Toda persona merece la oportunidad de 'limpiar' su nombre frente a las acusaciones. Estoy comprometido con este principio y espero las respuestas del congresista electo a los informes noticiosos", agregó Cairo.