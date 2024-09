Tesla explota tras chocar contra un edificio de apartamentos en Nueva York y deja dos muertos

NUEVA YORK -- Dos personas murieron cuando un vehículo fuera de control chocó contra un bordillo, luego contra un árbol y se estrelló contra el frente de un edificio de apartamentos y explotó en el condado de Westchester el lunes, según informaron las autoridades.

El personal de emergencia que respondió al lugar del accidente a las 9:10 a.m. en Battle Avenue encontró el vehículo completamente envuelto en llamas, y los bomberos entraron rápidamente en acción para apagar las llamas. El edificio también se incendió. Algunos de los que viven en el segundo piso del edificio salieron corriendo una vez que oyeron el sonido de la explosión.

"[Los bomberos] tomaron la decisión rápida e inteligente de sacar al vehículo del interior del edificio. Así que lo ataron a un camión de servicios de emergencia", dijo el Comisionado de Seguridad Pública de White Plains, David Chong.

Una mujer que vive en el primer nivel del edificio dijo que tuvo suerte de que su hijo no estuviera en casa en ese momento.

"Me alegro de que no hubiera nadie en el apartamento. Mi hijo está bien, está en la universidad. Tengo que darle la noticia esta noche", dijo Zaneta Williams. "Su habitación no está aquí ahora mismo, pero la reconstruiremos".

Se cree que el vehículo era un Tesla eléctrico. Cómo funcionaba es un componente de la investigación, pero la policía cree que el conductor perdió el control en algún momento de Battle Avenue.

"Estamos tratando de determinar qué sucedió aquí, si fue un problema mecánico o un problema personal, médico o algo así", dijo Chong.

Una vez que se extinguió el incendio, se encontraron los cuerpos de dos mujeres de Hartsdale en el vehículo. Ambas estaban "gravemente quemadas", según Chong. La conductora fue identificada más tarde como Millie Sheehan, de 70 años, mientras que la pasajera era Diana Sheehan, de 36 años.

Parece que las dos mujeres acababan de dejar a un par de niños en una guardería cercana antes del accidente.

Otras dos personas que se encontraban dentro del edificio también resultaron heridas, pero se espera que se recuperen. Una tercera persona fue alcanzada por la metralla de la explosión del coche y se estaba recuperando en el hospital.

El helicóptero 47 estaba sobrevolando el lugar mientras los equipos traían una excavadora para retirar la carcasa carbonizada del vehículo.

La investigación está en curso.