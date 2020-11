Telemundo y NBC transmitirán en vivo el gran Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

Lo que debes saber Aunque estamos acostumbrados a ver a las masas reunirse para ver los grandiosos globos recorriendo la ruta del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, este año la celebración será un poco diferente.

El Desfile de Acción de Gracias de Macy's no tendrá audiencia y se transmitirá en todo el país como un evento solamente televisivo en NBC y Telemundo el jueves 26 de noviembre de 9 a.m. a 12 p.m.

Aunque no habrá ningún desfile en medio de un mar de multitudes, se han programado una serie de presentaciones teatrales y artistas musicales para participar en el evento de este año

NUEVA YORK - Desde las calles de la ciudad de Nueva York, llega a Telemundo el Macy’s Thanksgiving Day Parade, conocido por todos como el Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy's, exclusivamente en español el jueves, 26 de noviembre a las 9am/8c. La transmisión simultánea en vivo de tres horas junto a la cadena hermana NBC será conducida por las reconocidas personalidades de Telemundo, Adamari López y Jessica Carrillo desde Telemundo Center en Miami, acompañadas por Rodner Figueroa y Nastassja Bolivar desde la Gran Manzana.

La tradición del Macy’s Thanksgiving Day Parade continúa con una celebración reinventada que traerá con suma seguridad la magia del evento al Herald Square con carrozas, gigantescos globos y artistas de Broadway, incluyendo el elenco de Hamilton y las famosas Radio City Rockettes, mientras las familias disfrutan desde la comodidad de sus hogares. Uniéndose a las festividades de este año están: AJR, Lauren Alaina, Ally Brooke, Sofia Carson, CNCO, Jimmy Fallon and The Roots (quienes abrirán el show), Karol G, Goo Goo Dolls, Tori Kelly, Patti LaBelle, Darlene Love, Miss America 2020 Camille Schrier, Matthew Morrison, el elenco y los Muppets de Sesame Street®, Keke Palmer, Dolly Parton (de parte de Cracker Barrel Old Country Store®), Pentatonix, Bebe Rexha, Brett Young, y Danza Fiesta representando el Desfile del Día Nacional de Puerto Rico (NPRDP); además de la tan esperada llegada de Santa Claus.

Como antesala al Desfile, el programa mañanero de Telemundo, Un Nuevo Día, transmitirá una edición especial de dos horas dedicada a la tradicional celebración anual con grandes sorpresas, segmentos especiales e invitados uniéndose a la festividad.

Sobre el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

Por más de 90 años, el Macy’s Thanksgiving Day Parade ha marcado el inicio oficial de la temporada navideña. Con más de 50 millones de espectadores en todo el país, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's es un ícono nacional que se ha convertido en un evento navideño de fama mundial. Con globos de personajes gigantes característicos de Macy’s, carrozas, bandas musicales, payasos, actuaciones de celebridades, y el único Santa Claus, el espectáculo anual continúa reuniendo a las familias para crear preciados recuerdos navideños. Para obtener más información sobre el Desfile de Macy's, visite http://www.macys.com/parade.

¿Qué esperar del gran desfile este año?

ACTUACIONES DE BROADWAY/TEATRO:

Ain’t Too Proud - The Life and Times of The Temptations

Hamilton

Jagged Little Pill

Mean Girls

Radio City Rockettes

GRUPOS:

All-female samba drumline Fogo Azul NYC along with Pulitzer Prize winning playwright and Mermaid Queen Lynn Nottage and Dick Zigun representing the Coney Island USA Mermaid Parade

Danza Fiesta representing the National Puerto Rican Day Parade

The Lesbian & Gay Big Apple Corps Band representing the NYC Pride March

The Sugarplum Fairy from George Balanchine’s The Nutcracker representing the New York City Ballet

The FDNY Emerald Society Pipes and Drums representing the New York City St. Patrick's Day Parade

A special performance entitled CaribeFuturism featuring a collective of acts including partners Pan in Motion, Batingua Arts, Sesame Flyers, and Kaisokah Moko Jumbies with Carnival Queen Kay Mason representing the West Indian American Day Carnival Association

The Big Apple Circus

The NYPD Police Band

The West Point Marching Band

Zeta Phi Beta

ESTRELLAS Y ACTUACIONES MUSICALES:

Lauren Alaina

Jimmie Allen and Noah Cyrus

Ally Brooke

Sofia Carson

CNCO

Jimmy Fallon and The Roots

Karol G

Tori Kelly

Patti LaBelle

Ella Mai

Miss America 2020 Camille Schrier

The cast and Muppets of Sesame Street

Leslie Odom Jr.

Keke Palmer

Dolly Parton

Pentatonix

Bebe Rexha

Jordin Sparks

Sebastián Yatra

Brett Young

Santa Claus

