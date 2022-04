Telemundo 47, NBC 4, y el Times Union presentarán debate de primarias demócratas para gobernador

NUEVA YORK -- NBC 4 New York/WNBC, Telemundo 47/WNJU y el Albany Times Union anunciaron los planes para el primer debate televisado programado con los principales candidatos del Partido Demócrata para Gobernador del Estado de Nueva York.

El debate sobre la gobernación está programado para el jueves 16 de junio a las 7 de la noche , dos días antes de que comience la votación anticipada . El evento se realizará en los estudios de WNBC ubicados en Rockefeller Center, en Manhattan , y será transmitido a través WNBC y WNJU así como en sus respectivas plataformas digitales.

Los moderadores del panel serán el presentador de noticias a las 4 y las 11 de la noche de WNBC, David Ushery , la reportera política de WNBC Melissa Russo , el presentador de noticias de la mañana de WNJU y del programa de asuntos públicos "Enfoque Nueva York", Allan Villafaña , y Casey Seiler , editor en jefe y vicepresidente del Times Union.

, la reportera política de WNBC , el presentador de noticias de la mañana de WNJU y del programa de asuntos públicos "Enfoque Nueva York", , y , editor en jefe y vicepresidente del Times Union. Los copatrocinadores del debate son la Liga Urbana de Nueva York (NYUL), la Hispanic Federation (HF) y la Coalición para los Niños y las Familias Asiáticoamericanas (CACF) .

. Se han extendido invitaciones a la gobernadora Kathy Hochul, al congresista Thomas Suozzi y al defensor público de la ciudad de Nueva York Jumaane Williams.

La emisión del debate contará con intérpretes de lenguaje de señas y subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. También se traducirá al español para la audiencia de WNJU.

