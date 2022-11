Telemundo 47 Nueva York: nuestra misión e historia

NUESTRA MISIÓN

Telemundo 47 / WNJU cubre los temas e inquietudes más importantes para los televidentes de habla hispana en el área triestatal. Su galardonado equipo de noticias hace las preguntas a las cuales los televidentes buscan respuestas, y el equipo meteorológico de La Autoridad en El Tiempo brinda pronósticos precisos que mantienen a los televidentes seguros e informados al instante.

NUESTRA HISTORIA

La primera estación de televisión en español del área triestatal, Telemundo 47 / WNJU ha servido con distinción a las comunidades de habla hispana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut durante más de 50 años. Junto a la estación hermana y socio televisivo en inglés NBC 4 New York /WNBC, Telemundo 47 es parte del grupo de estaciones Telemundo de NBCUniversal Local. La estación se encuentra actualmente en Fort Lee, NJ y, en 2024, se ubicará junto con WNBC en un nuevo espacio en 30 Rockefeller Center.

¿QUÉ OFRECEMOS PARA NUESTRA AUDIENCIA?

Telemundo 47 / WNJU ofrece más de 27 horas de programación producida localmente cada semana en todas las plataformas, incluida la aplicación Telemundo 47, los canales dedicados de Roku, Apple TV y Amazon FireTV, y en las redes sociales. Como canal oficial de transmisión en español del área triestatal para la FIFA, Telemundo 47, ofrecerá cobertura exclusiva en español de los torneos de la Copa Mundial Masculina de la FIFA™ de 2022 y 2026 y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2025™.

NUESTRO IMPACTO

Telemundo 47 / WNJU es la única estación de televisión en español del área triestatal con el equipo de cuatro meteorólogos certificados, La Autoridad en El Tiempo, quienes además están certificados por WeatheRate por brindar el pronóstico en español más preciso en televisión para el área triestatal. Su unidad de investigación Telemundo Responde ha recuperado más de $3 millones hasta la fecha, con el programa de asuntos públicos, Enfoque Nueva York Telemundo 47, destacando semanalmente los temas de política y asuntos locales más importantes para los televidentes.

PREMIOS

Telemundo 47 / WNJU incluye periodistas ganadores de los prestigiosos premios Emmy®, Telly y GLAAD que se encuentran entre los más destacados en su campo. La estación y sus reporteros también reciben premios, menciones y reconocimientos adicionales por su servicio a la comunidad.

CONTÁCTANOS

Telemundo 47 New York / WNJU

2200 Fletcher Avenue

Fort Lee, NJ 07024

Línea principal (Main Line) 201-969-4246

Pistas de noticias (News Tips) wnjucontent@nbcuni.com o llama al ( Or call us at) 201-969-4047

Telemundo Responde Telemundo47.com/Responde