SUNY lanza iniciativa para expandir el cuidado infantil de alta calidad en los centros del campus

Lo que debes saber La iniciativa crea un programa de pasantías pagadas de cuidado infantil de SUNY para permitir que los estudiantes obtengan una valiosa experiencia práctica en la primera infancia, mientras ayuda a satisfacer una creciente necesidad de trabajadores de cuidado infantil.

La administración del sistema SUNY brindará asistencia técnica para ayudar a los campus a obtener millones de fondos federales para poner en marcha nuevos centros de cuidado infantil en los desiertos de cuidado infantil de SUNY. Además, mejorará la calidad de todos los centros de cuidado infantil de SUNY al ayudar a los centros a recibir o mantener la acreditación de las organizaciones nacionales de calidad

Lanza una campaña de concientización para conectar a los empleados actuales del centro de cuidado infantil SUNY con los programas de becas existentes en la universidad.

NUEVA YORK – El rector de la universidad estatal de Nueva York SUNY, Jim Malatras, anunció el lunes el lanzamiento de una iniciativa integral para expandir el cuidado infantil de alta calidad en los centros de cuidado infantil del campus de SUNY y eliminar los desiertos de cuidado infantil en todo el sistema educativo.

NEWS: Chancellor Malatras Launches Comprehensive Initiative to Expand High-Quality Child Care at #SUNY Campus Centers and Eliminate Child Care Deserts Across SUNY: — SUNY - The State University of New York (@SUNY) August 2, 2021

La iniciativa de cuatro puntas incluye:

La creación de un programa de pasantías remuneradas en todo SUNY para estudiantes en programas de grado de la primera infancia. La universidad dice que esto no solo proporcionará una experiencia práctica invaluable a los estudiantes, sino que también ayudará a satisfacer una gran necesidad de atraer personas para ayudar al personal de apoyo en las instalaciones de cuidado infantil del campus de SUNY. También es una cuestión de justicia económica para los estudiantes que no pueden permitirse participar en pasantías no remuneradas. Basado en programas exitosos, como el programa de pasantías del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Ohio, SUNY gastará $ 500,000 en el nuevo programa de becas para aproximadamente 100 pasantes remunerados que trabajen en un promedio de 20 horas a la semana y reciban el salario mínimo del área. La Oficina del Canciller pronto lanzará una aplicación en todo el sistema para postularse para los centros de cuidado infantil SUNY. La administración del sistema SUNY brinda asistencia técnica, dirigida por la coordinadora de Cuidado Infantil y Servicios Relacionados de SUNY, Maureen Maillard, para ayudar a los campus a asegurar millones en fondos federales para iniciar nuevos centros de cuidado infantil en los desiertos de cuidado infantil SUNY o expandir y mejorar los centros existentes. El sistema de SUNY ayudará a asumir esta responsabilidad. La Oficina de Servicios para Niños y Familias tiene hasta $ 100 millones en subvenciones disponibles para aumentar y expandir la capacidad de cuidado infantil con licencia en estos desiertos de cuidado infantil. El Gobierno federal también ha puesto $ 1.1 mil millones a disposición de las instalaciones existentes para apoyar los programas de cuidado infantil y ayudar a reponer las pérdidas experimentadas durante la pandemia de COVID-19. Financiamiento de $ 125,000 de SUNY para mejorar la calidad de los centros de cuidado infantil del campus que aún no han recibido la acreditación de una organización nacional de calidad y para permitir mejoras en otros centros de cuidado infantil del campus para mantener su licencia. Hasta la fecha, el 70 por ciento de los centros de cuidado infantil del campus de SUNY han logrado la acreditación de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños o participan en QUALITYstarsNY, que requieren que los centros mantengan estándares estrictos. Los padres no solo quieren tener acceso al cuidado infantil, también quieren tener acceso al cuidado infantil de alta calidad. SUNY lanza una campaña de concientización para ayudar a conectar a los empleados actuales del centro de cuidado infantil del campus de SUNY con los programas de becas existentes para retener a los empleados. Los programas incluyen la Beca para la Fuerza Laboral de Educación Temprana, entre otros. Con demasiada frecuencia, el personal de cuidado infantil existente deja muchos beneficios sobre la mesa porque desconocen los programas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Lo esencial de nuestra campaña SUNY para todos es derribar las barreras para acceder a la educación superior. La falta de cuidado infantil es una barrera importante para nuestros padres estudiantes que deben elegir el cuidado infantil en lugar de las clases, o para los profesores que quieren enseñar pero enfrentan limitaciones debido a la falta de cuidado infantil”, dijo el Canciller Malatras. “Invertir en el cuidado infantil no solo es bueno para el estudiante individual, tiene sentido económico. Tenemos decenas de miles de puestos de trabajo abiertos en el estado de Nueva York y necesitamos cerrar las brechas de habilidades para que las personas se incorporen a la fuerza laboral. No deberían tener que elegir entre el cuidado de los niños y las oportunidades económicas. Nuestro programa contribuirá en gran medida a aprovechar los dólares federales para satisfacer las necesidades de cuidado infantil de quienes lo necesitan. Igual de importante, nuestro programa presentará oportunidades para que los estudiantes obtengan una experiencia interna remunerada que es fundamental para su éxito. Con demasiada frecuencia, muchos de nuestros estudiantes no pueden maximizar completamente su experiencia porque no pueden permitirse realizar una pasantía no remunerada. Nuestro programa es beneficioso para todos al expandir el cuidado infantil y las oportunidades educativas para todos los estudiantes".

Durante el año académico 2020-2021, SUNY sirvió a 1,200 padres estudiantes con más de 4,000 lugares de cuidado infantil entre los 46 campus de SUNY que tienen un centro de cuidado infantil en el lugar. Un campus adicional brinda servicios de derivación. Los centros también atienden a profesores, personal y empleados estatales, así como a la comunidad vecina, cada uno de los cuales utiliza aproximadamente un tercio de los lugares de cuidado infantil en todo SUNY.

La iniciativa ayudará a reforzar las opciones de cuidado infantil donde la oferta es escasa, particularmente en áreas más rurales. En SUNY, hay 18 campus que no tienen centros de cuidado infantil en el lugar, incluido Jamestown Community College. La opción más cercana está a 45 minutos en SUNY Fredonia, que los estudiantes han utilizado.