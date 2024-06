Síndrome del niño maltratado: Neoyorquino sentenciado por causarle la muerte al hijito de su novia

Lo que debes saber Un hombre de 30 años de la Ciudad de Nueva York fue sentenciado a 15 años de prisión por causar la muerte del hijo de 4 años de su novia en 2021 debido al síndrome del niño maltratado, anunció el miércoles la Fiscalía del Distrito de Brooklyn.

NUEVA YORK -- Un hombre de 30 años de la Ciudad de Nueva York fue sentenciado a 15 años de prisión por causar la muerte del hijo de 4 años de su novia en 2021 debido al síndrome del niño maltratado, anunció el miércoles la Fiscalía del Distrito de Brooklyn.

Jerimiah Johnson, de 30 años, de East New York, Brooklyn, fue sentenciado a 15 años de prisión después de declararse culpable de homicidio en primer grado el 17 de abril por la muerte de Jayce Eubanks, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González.

Según González, quien citó la investigación, el 12 de septiembre de 2021, alrededor de las 5:30 a.m., dentro de Gowanus Houses, en Brooklyn, Johnson, que sostenía a Jayce en brazos, despertó a la madre del niño, Rickia Delvalle, y le dijo que el niño dijo que no podía respirar y se había desplomado en el suelo. La madre vio que el niño no respiraba y parecía completamente inconsciente. Posteriormente, Jayce fue llevado al Brooklyn Hospital Center, donde fue declarado muerto a las 6:54 a.m.

Una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe determinó que Jayce tenía lesiones nuevas y antiguas en el cuerpo, incluidas las extremidades, la espalda, el pecho y el abdomen. El niño también tenía una fractura de cráneo en curación, múltiples curaciones y fracturas recientes de costillas en ambos lados, y un traumatismo en el estómago que provocó que se perforara y provocara sangrado en el tracto gastrointestinal y la cavidad abdominal. La causa de la muerte se determinó como síndrome del niño maltratado con lesiones recientes por objetos contundentes en el torso.

“La autopsia de este niño inocente reveló que sufrió abusos repetidos e impensables en su corta vida y finalmente murió a manos de este acusado”, dijo González.