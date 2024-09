Arduas demoras en trenes de NJ transit hacia Nueva York tras falla energética

NUEVA YORK – La pesadilla en el transporte parece no terminar este martes, luego de que NJ Transit anunciara demoras en el servicio ferroviario hacia la estación Penn de Nueva York luego de que el servicio fuera suspendido temporalmente por una avería.

NJ transit reportó la suspensión del servicio a eso de las 9:47 a.m.via Twitter:

"El servicio ferroviario hacia Penn Station de Nueva York está suspendido debido a problemas con los cables superiores en los túneles del río Hudson. El servicio Midtown Direct se está desviando a Hoboken. Los autobuses de NJ TRANSIT y los transportistas privados están cruzando respetando los boletos y pases de tren", publicó NJ Transit en X.

Rail service into Penn Station New York is suspended due to overhead wire issues in the Hudson River Tunnels. Midtown Direct service is being diverted to Hoboken. NJ TRANSIT bus and private carriers are crossing honoring rail tickets and passes. — Northeast Corridor (@NJTRANSIT_NEC) September 10, 2024

Alrededor de las 10:30 a. m., Amtrak, que comparte vías con NJ Transit, dijo que el problema de energía se había resuelto y el servicio se estaba reanudando, pero con retrasos.

"Actualización del servicio: ¡Buenas noticias! El problema de la energía aérea se ha resuelto. El servicio se reanudará momentáneamente. Pueden producirse retrasos residuales de hasta 50 minutos debido a la congestión ferroviaria. Estamos haciendo todo lo posible para minimizar el tiempo de espera. Le agradecemos su paciencia. ", publicó Amtrak en X.

Service Update: Great news! The overhead power issue has been resolved. Service will resume momentarily. Residual delays of up to 50mins may occur due to rail congestion. We are making every effort to minimize your wait time. We thank you for your patience. — Amtrak Northeast (@AmtrakNECAlerts) September 10, 2024

NJ Transit dijo que los boletos y pases de tren se aceptarán en los trenes PATH en Newark Penn, Hoboken y 33rd Street.

Un accidente anterior también provocó retrasos de al menos 60 minutos en el servicio de autobús hacia y desde la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York.

Se recomienda a los viajeros de NJ Transit que visiten el sitio web del servicio para obtener opciones alternas.

En una publicación hecha en la mañana del martes, NJ Transit, mediante su cuenta Northeast Corridor en Twitter, indicó que el servicio ferroviario dentro y fuera de Penn Station New York está sujeto a retrasos de hasta 30 minutos.

Rail service in and out of Penn Station New York is subject to up to 30-minute delays due to an earlier disabled Amtrak train in one of the Hudson River Tunnels. — Northeast Corridor (@NJTRANSIT_NEC) September 10, 2024

Las demoras se deben a que un tren de Amtrak se averió en uno de los túneles del río Hudson, según NJ Transit.

Los percances en el Lincoln Túnel también impactaron los principales cruces de Nueva Jersey a Nueva York, en el Holland Túnel y puente George Washington.