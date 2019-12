Séptima Exposición Anual de Salud y Bienestar 2019

NBC 4 NEW YORK, TELEMUNDO 47 & NEW YORK GIANTS ANUNCIAN LA SÉPTIMA EXPOSICIÓN FERIA DE SALUD Y BIENESTAR, AUSPICIADA POR QUEST DIAGNOSTICS

EL 22 Y 23 DE JUNIO EN EL METLIFE STADIUM

Las estrellas de los exitosos programas "New Amsterdam", "Top Chef" y "America's Got Talent" se unirán a personalidades de NBC 4 New York / Telemundo 47 y jugadores y exjugadores de los New York Giants durante todo el fin de semana.

Quest Diagnostics™ ofrecerá exámenes de salud gratuitos

El evento gratuito atrajo a 45,000 asistentes en 2018

EAST RUTHERFORD, NJ - 23 de mayo de 2019 - NBC 4 New York / WNBC y Telemundo 47 New York / WNJU se unen al equipo ganador de cuatro Super Bowls, los New York Giants, para la séptima Exposición de Salud y Bienestar, auspiciada por Quest Diagnostics™. Este gran evento de salud abierto al público es considerado uno de los más grandes en el área triestatal. La Exposición se llevará a cabo en el estadio MetLife el sábado 22 y el domingo 23 de junio de 10:00 a.m. a 4:00 a.m. Para obtener una invitación y más detalles del evento haz clic aquí.

Bruce Beck, presentador de deportes de NBC 4 New York; Verónica Contreras, presentadora de deportes de Telemundo 47 y Nate Solder, jugador de los New York Giants, serán los anfitriones de este gran evento, el cual atrajo a más de 48 mil visitantes en el año 2018. Beck, Contreras, Solder y los presentadores y reporteros de NBC 4 New York y Telemundo 47, al igual que los jugadores y exjugadores de los Giants, compartirán con el público y firmarán autógrafos.

"Hemos logrado que la Exposición de Salud y Bienestar de este año sea más grande y mejor que nunca. Con nuevas atracciones gratuitas para las familias, la Expo es el único evento en el área de triestatal donde los participantes pueden aprender más sobre su salud y su estado físico, además de tener la oportunidad de conocer los vestidores de los Giants y a sus presentadores y reporteros favoritos de WNBC. Los asistentes podrán tomarse un “selfie” con una estrella de Hollywood y lanzarse por una tirolina desde un punto a otro”, dijo Eric Lerner, presidente y gerente general de NBC 4 New York.

Este año, algunas de las nuevas actividades en la Expo incluyen:

• Jocko Sims de New Amsterdam, el popular actor que interpreta al Dr. Floyd Reynolds en el programa de NBC, New Amsterdam, estará presente en la ceremonia de apertura de la Expo, que se llevará a cabo a las 9:30 a.m. el sábado 22 de junio. Más tarde, sus fanáticos podrán tomarse fotos con él en la instalación del “NBC Village” para autógrafos y “selfies”.

• El concursante de Top Chef, Chris Scott, demostrará sus habilidades culinarias al mediodía del domingo 23 de junio en el escenario de cocina.

• El participante de America Got Talent, Christian Guardino, cantará el himno nacional durante la ceremonia de apertura de la Expo a las 9:30 a.m. el sábado 22 de junio. Más tarde actuará en el escenario principal. Sus fanáticos también pueden tomarse “selfies” con él, además de obtener un autógrafo.

• El icónico stand de Ellen, "Cash Grab", también se ha integrado al “NBC Village”. Un participante afortunado de la Expo será elegido para obtener un viaje con todos los gastos pagados a Los Ángeles para ver el programa en vivo.

• Los Red Bulls de Nueva York ofrecerán una clínica de fútbol especial para todos los fanáticos, quienes también tendrán la oportunidad de visitar la zona especial para ver las celebraciones en vivo de la Copa América 2019 y la Copa Mundial Femenina FIFA® de Francia 2019™.

“Como el hogar en español para Copa América 2019 y la Copa Mundial Femenina FIFA® de Francia 2019™, sabemos que la salud y el estado físico son muy importantes para nuestros televidentes y las comunidades de habla hispana a las que servimos en el área triestatal. Es por eso por lo que hemos diseñado un fin de semana lleno de fútbol y otras actividades divertidas para nuestros televidentes, todas enfocadas en su salud física y emocional”, dijo Cristina Schwarz, presidenta y gerente general de Telemundo 47.

Por primera vez, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en el "Giant Challenge” de Bruce Beck, auspiciado por Quest Diagnostics, en el que los participantes podrán practicar sus destrezas en fútbol y otras actividades con la oportunidad de ganar un premio. Quest Diagnostics también proveerá a los participantes mayores de 18 años exámenes de salud gratis durante todo el fin de semana, que incluyen exámenes de niveles de colesterol, vitamina D, la función de los riñones y el nivel de azúcar en la sangre. Cada participante que realice un examen gratis recibirá los resultados directamente por medio de la aplicación de teléfono MyQuest, un sistema administrativo digital de salud.

Para más detalles del programa de actividades de la Expo visita www.nbcnewyork.com/expo o www.telemundo47.com/expo.

Las actividades incluyen:

• Visitar el centro meteorológico Storm Team 4 / La Autoridad en El Tiempo, con demostraciones del pronóstico del tiempo en vivo con los dos vehículos de última generación de ambas estaciones: StormRanger 4 / CazaTormentas 47 y StormChaser 4 / BuscaTormentas 47.

• Participar en demostraciones de cocina saludable y recibir consejos de expertos sobre la prevención de enfermedades, dietas saludables e información nutricional.

• Participar en la actividad de mega-yoga "Zen in the Zone", presentada por Hackensack Meridian Health, que invita a un grupo de 1,000 personas a practicar yoga en el estadio MetLife.

• El reto de “Fitness Age” y la zona “Universal Kids Family Fun”, con ejercicios diseñados para los niños y sus familias.

• Escalar una pared de rocas, lanzarse por dos tirolinas y disfrutar de la "Experiencia de los Gigantes" auspiciada por Verizon, donde los participantes también podrán realizar actividades relacionadas con el fútbol.

• Adoptar una nueva mascota a través de la iniciativa de adopción de NBC 4 New York y Telemundo 47, Clear the Shelters. El Bergen County Animal Shelter y el Long Island’s Little Shelter permitirán que las familias conozcan e interactúen con las mascotas que necesitan un hogar permanente.

Como parte del servicio público, NBC 4 New York y Telemundo 47 ofrecerán un número limitado de espacios y un stand gratuito a organizaciones sin fines de lucro en el área triestatal. Las organizaciones interesadas pueden obtener una solicitud contactando a John Durso, Jr., vicepresidente de Comunidad y Comunicaciones de NBC 4 New York y Telemundo 47.

La Exposición cuenta con estacionamiento gratuito durante ambos días del evento. Además, el servicio de transporte público de la Autoridad de Puertos (Port Authority) proveerá transportación de ida y vuelta al evento.

• El autobús #351 correrá cada hora el sábado 22 y el domingo 23 de junio desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

• Los autobuses saldrán de la terminal de autobuses de Nueva York (puertas 410, 411, y 413) al estadio de MetLife lote K.

La Exposición de Salud y Bienestar de NBC 4 Nueva York y Telemundo 47 en el estadio MetLife será producida y gestionada por Network Events, una compañía que desarrolla y coordina eventos, mercadeo y ventas, y que se especializa en la producción de eventos masivos para asociados de medios y equipos profesionales deportivos. Para más información acerca de Network Events, Inc., por favor visite www.networkevents.tv. La información actualizada sobre la Exposición de NBC 4 Nueva York y Telemundo 47, presentada por Quest Diagnostics™, estará disponible en las próximas semanas. Para más información, por favor visite www.nbcnewyork.com/expo.

Sobre NBC 4 New York

NBC 4 New York / WNBC es la estación principal de NBC Owned Television Stations, que sirve al área triestatal de Nueva York con un compromiso incomparable a la excelencia periodística por casi 75 años.

La estación cuenta con el equipo investigativo más grande de Nueva York (I-Team) e incluye periodistas galardonados con los premios Edward R. Murrow y Emmy, quienes satisfactoriamente ha conseguido las respuestas a las preguntas de los televidentes. El equipo del tiempo de la estación, Storm Team 4, está comprometido en brindar y mantener informados y seguros a los televidentes del área triestatal.

Además del canal principal de NBC 4, otros medios de programación incluyen COZI TV, el canal de multidifusión, además de otras plataformas de fuera del hogar, lo que incluye pantallas de televisión en taxis y en los trenes de NJ PATH. Para obtener más información, visite nuestra página www.nbcnewyork.com.

Sobre Telemundo 47

Telemundo 47 / WNJU es la estación de televisión de Telemundo que le sirve a televidentes de habla hispana en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut por más de 50 años. El canal en español de fútbol en el área triestatal, Telemundo 47 ofrecerá cobertura exclusiva en español de la Copa América 2019, los torneos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™2019 y 2025 y los torneos de la Copa Mundial Masculino FIFA™ 2022 y 2026. Con más de 27 horas de programación de noticias, información y entretenimiento producidas localmente cada semana a través de sus plataformas lineales y digitales, Telemundo 47 fue la primera estación de televisión en español del área triestatal en ofrecer transmisiones en vivo a través de una aplicación móvil. La estación ofrece una amplia cobertura de noticias de última hora y cuenta con el único equipo de meteorólogos bilingües del mercado de Nueva York, La Autoridad en El Tiempo, que utiliza tecnología innovadora para mantener a los televidentes y sus familias seguras e informadas. Esto incluye Tele Doppler 47, con tecnología S band, la tecnología meteorológica más potente y precisa disponible. Todos los días, la unidad de investigación del consumidor de Telemundo 47, “Telemundo Responde”, recibe llamadas y responde las denuncias hechas por correo electrónico. “Telemundo 47 Responde” ha recuperado más de $1.5 millones de dólares para los televidentes. La estación también cuenta con Acceso Total, el único programa de variedad de entretenimiento local de la región y con TeleXitos, la red de multidifusión de la estación, que ofrece a los televidentes muchas series de televisión emblemáticas en español. Como estación, Telemundo 47 demuestra su compromiso con las comunidades a las que sirve cultivando alianzas con organizaciones locales que reflejan la diversidad del mercado local. Para obtener más información sobre Telemundo 47, visite Telemundo47.com.

Sobre los New York Giants

Una franquicia de más alta importancia de la Liga Nacional del Fútbol Americano, los Giants de Nueva York empezaron a jugar en 1925. Con ocho campeonatos, incluyendo la victoria sobre los Patriots de Nueva Inglaterra en el Súper Tazón XLVI, su segundo en cinco temporadas, los Giants son la única franquicia en la NFL ganadora un Súper Tazón en cada una de las últimas cuatro décadas. El centro Quest Diagnostics de entrenamiento de los Giants, está localizado en East Rutherford, Nueva Jersey. Los Giants empiezan su temporada 95 este otoño. Para más información sobre los Giants visite www.giants.com.

Sobre Quest Diagnostics

Quest Diagnostics ofrece herramientas y consejería a las personas para mejorar su salud. Sus diagnósticos y el tratamiento de enfermedades provienen de la más grande base de datos de resultados de laboratorios clínicos. Su misión es inspirar comportamientos saludables y mejorar la asistencia médica. Quest ofrece servicios a uno de cada tres adultos y a la mitad de los doctores y hospitales en Estados Unidos. Sus 45 mil empleados entienden que, en las manos y el contexto correcto, los diagnósticos pueden transformar vidas. Para más información visite QuestDiagnostics.com.