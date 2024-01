Senador Bob Menéndez enfrenta nuevas acusaciones

Lo que debes saber Un gran jurado federal presentó una segunda acusación contra el senador Robert Menéndez y alega que intentó ayudar a un desarrollador de Nueva Jersey a obtener una inversión multimillonaria de una compañía vinculada al gobierno de Qatar a cambio de parte del dinero en efectivo y los lingotes de oro que supuestamente ya han alegado que envió el desarrollador a Menéndez

NUEVA JERSEY -- Un gran jurado federal presentó una segunda acusación contra el senador Robert Menéndez y alega que intentó ayudar a un desarrollador de Nueva Jersey a obtener una inversión multimillonaria de una compañía vinculada al gobierno de Qatar a cambio de parte del dinero en efectivo y los lingotes de oro que supuestamente ya han alegado que envió el desarrollador a Menéndez.

Durante el período de discusiones entre finales de 2021 y 2022, se acusa al senador Menéndez de hacer una serie de declaraciones positivas en apoyo a Qatar.

La acusación dice: "Menéndez proporcionó a Daibes estas declaraciones para que Daibes pudiera compartirlas con el inversor qatarí y un funcionario del gobierno de Qatar asociado con la Qatari Investment Company".

La acusación también alega que Menéndez presentó al desarrollador de Nueva Jersey a un miembro de la familia real de Qatar que también era director de la compañía de inversión, identificado en la acusación como “Inversor de Qatar”.

Los fiscales alegan en la acusación que Daibes intercambió mensajes de texto con Menéndez sobre el presunto plan y, en septiembre de 2021, Daibes envió a Menéndez (a través de una aplicación cifrada) fotografías tomadas desde la computadora de Daibes de relojes de lujo valorados entre $9,990 y $23,990 y le preguntó a Menéndez,"¿Qué tal uno de esos?

Tanto Daibes como Menéndez han negado haber actuado mal.

Un abogado de Daibes dijo anteriormente a NBC New York que confía en que su cliente "será exonerado cuando se escuchen todas las pruebas". Daibes se ha declarado inocente.

Menéndez se declaró inocente en una audiencia celebrada en octubre.

En ese momento, el senador dijo: "No litigaré este caso a través de la prensa, pero he dejado muy claro que no he hecho nada malo y una vez que se presenten todos los hechos seré declarado inocente".

La acusación indica que los fiscales federales revisaron las búsquedas en la web realizadas por Menéndez después de que regresó de un viaje a Qatar en octubre de 2021, donde alegan que Menéndez buscó “cuánto vale un kilo de oro”.

Los fiscales alegan que Menéndez recibió artículos de valor de Qatari Investment Company. En particular, alegan, Qatari Investor proporcionó cuatro entradas para la carrera de Fórmula Uno de 2023 en Miami a un pariente anónimo de Nadine Menéndez a petición del senador Menéndez.

La semana pasada, el juez denegó la solicitud de la defensa de aplazar el juicio hasta julio, fijando como fecha de inicio el 6 de mayo.