“Sé que me odiaba porque era mujer. Me odiaba porque era latina”: Jueza recuenta emboscada que le arrebató a su hijo

NUEVA YORK - La jueza federal de Nueva Jersey que perdió a su hijo y vio a su esposo gravemente herido en una emboscada a balazos por parte de un abogado descontento que luego se quitó la vida durante el verano relató el ataque con dolorosos detalles el martes y cómo su tragedia personal la ha motivado aún más para ser "la mejor persona que puedo ser".

La jueza Esther Salas estaba en el sótano de su casa en North Brunswick el 19 de julio, hablando con su hijo Daniel, de 20 años, cuando sonó el timbre.

"Antes de que pudiera decirle, 'Deja que papá se encargue', se apresuró subiendo escaleras", dijo Salas en una entrevista exclusiva con "Good Morning America". Lo siguiente que escuché fue, '¡Boom!' y luego '¡No! "

Salas relató haber escuchado una serie de disparos y subió corriendo las escaleras. Dice que vio a su hijo, tendido perpendicularmente a la puerta que sostenía su pecho; su esposo, Mark, estaba de rodillas en el porche. Su esposo gritó para llamar al 911. Ella dice que lo hizo, luego levantó la camisa de su hijo y vio el agujero de bala que lo mató.

Una investigación posterior reveló que el atacante era Roy Den Hollander, un abogado a favro"derechos de los hombres" y litigante frecuente, que disparó contra Mark y Daniel Anderl días después de matar a otro abogado en California. Fue encontrado muerto por suicidio al día siguiente, con una lista de lo que las autoridades creen que eran objetivos potenciales, incluidos otros jueces. Se había hecho pasar por un conductor de reparto para acceder a la casa de la jueza Salas.

El esposo de Salas había recibido tres disparos, pero logró sobrevivir, aunque tuvo que someterse a múltiples cirugías. Salas le dijo a GMA que ahora la herida más dura es en su corazón: "Eran muy apegados. Habla de Danny como su mejor amigo".

Cuando se le preguntó si recordaba alguna interacción anterior con Den Hollander que pudiera explicar el ataque, Salas luchó por recordar. Dijo que habían pasado meses, si no un año, cuando se presentó por última vez ante ella en el tribunal y nunca la amenazó.

Pero Salas dice que sabía que él la odiaba.

"Sé que me odiaba porque era mujer. Me odiaba porque era latina. Esa fue la fuente del odio, lo que hice fue tener el descaro de convertirme en juez", dijo Salas a GMA.

Salas fue nominada por el expresidente Barack Obama y confirmada por el Congreso en 2011.

En las semanas posteriores al tiroteo, Salas pidió una mayor privacidad para los jueces federales. Ella habló con fuerza y ​​el corazón, diciendo que la muerte de su hijo no sería en vano. Ahora, dice Salas, confía en su fe para seguir adelante y encontrar la fuerza para perdonar al asesino de su hijo.

"El odio es pesado. El amor es ligero", dijo.

Salas agregó que planea regresar al estrado, y sigue más comprometida que nunca con ser la mejor jueza y la mejor persona que pueda ser.

"Este hombre se llevó lo más importante de mi vida. No puedo dejar que se lleve nada más. Sé que me esforzaré cada mañana por ser la mejor persona que pueda ser", dijo Salas. "Mi hijo dio su vida por su padre y por mí. Tengo que mirar eso y decir, qué regalo. No puedo desperdiciarlo".

