Robo de autos tiene en vela área triestatal ya que conductor fue secuestrado en un caso

What to Know El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está buscando a un grupo de ladrones de autos que secuestraron a un conductor el mes pasado durante uno de estos robos.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la línea directa Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782).

Combatir el robo de autos también está en la mente del gobernador de Nueva Jersey.

Según la policía, el conductor de Nueva York fue secuestrado por los ladrones de autos que lo amarraron con una bolsa en la cabeza y lo abandonaron en Nassau County.

El conductor de 42 años estaba caminando hacia su automóvil situado en el área de 35 Avenue y 146th Street el 24 de octubre en Flushing, Queens a las 6 a.m. cuando un Honda Pilot se detuvo cerca de su vehículo y tres hombres desconocidos saltaron del vehículo. Los individuos golpearon la ventana del hombre con armas de fuego. Luego lo sacaron de su vehículo, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y le ataron las manos mientras le exigían dinero.

Según la policía, después de conducir con el hombre dentro de su vehículo, el hombre obedeció y los dirigió a donde tenía dinero dentro de su residencia. Luego, los individuos liberaron al hombre, la llevaron a un lugar desconocido en el condado de Nassau y lo dejaron antes de que los ladrones huyeran en el vehículo del hombre.

El hombre no quiso recibir atención medica en el lugar. Su vehículo fue recuperado más tarde dentro de los límites del Recinto 109 el miércoles 2 de noviembre.

El NYPD publicó imágenes de sospechosos y las vinculó a un intento de secuestro que ocurrió ese mismo día a otro conductor sentado en su automóvil.

Este espantoso acontecimiento tuvo lugar unas horas después de que estos mismos sujetos, según el NYPD, intentaran robar a otro individuo de su auto.

El mismo día, el 24 de octubre, alrededor de la 1:05 a.m. un hombre de 43 años, estaba sentado en su vehículo en la esquina de Totten Street y Utopia Parkway, cuando dos hombres no identificados con armas de fuego adentro un vehículo se detuvieron detrás de él. Luego, los individuos golpearon su ventana y exigieron al hombre que saliera del vehículo. Los individuos intentaron tomar su vehículo pero no pudieron arrancarlo. Los sujetos luego huyeron con los teléfonos celulares y una mochila de la víctima.

No se reportaron heridos como resultado de este incidente, pero el valor de la propiedad removida es de unos $4,315.

La policía describe a los individuos buscados como hombres, de aproximadamente 20 a 25 años de edad.

Phil Murphy anunció el lunes su apoyo a una serie de propuestas legislativas y acciones administrativas para combatir el robo de vehículos en Nueva Jersey.

Ya se han presentado algunas versiones de estas medidas, y el demócrata espera trabajar con el liderazgo legislativo y los patrocinadores para avanzar estas reformas a través del proceso legislativo. El gobernador propuso:

Establecer un estatuto persistente para los delincuentes por robo de automóviles, que daría a los fiscales estatales y locales la opción de buscar consecuencias penales más graves para aquellos que han sido declarados culpables repetidamente de robar carros.

Convertir en delito la posesión y distribución de ciertas herramientas para el robo de automóviles.

Imponer sanciones penales por el incumplimiento de determinadas pautas en la compraventa de convertidores catalíticos.

Invertir en mejores servicios previos al juicio, lo que reducirá el riesgo de las personas que están en espera de juicio. Esto incluirá: Supervisión previa al juicio por parte de las fuerzas del orden. Expansión del uso del arresto domiciliario junto con el monitoreo de ubicación. Proporcionar recursos adicionales relacionados con el abuso de sustancias, la salud mental y la inseguridad de la vivienda.



El anuncio se basa en los pasos tomados a principios de este año, que ya han demostrado tener un impacto. Los robos de automóviles en septiembre de este año se redujeron un 14 por ciento desde septiembre del año pasado, según el reporte del gobernador. Y en octubre, los robos de autos bajaron un 12 por ciento desde octubre del año pasado, agregó.

Consejos para prevenir que seas blanco de robo de autos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, o NHSTA por sus siglas en inglés, insta a los conductores a usar "el sentido común al estacionar y salir de tu vehículo." He aquí unos consejos de la NHSTA para mantenerse seguro y prevenir ser blanco de ladrones de autos.