Rescatan puma salvaje que vivía en hogar de NYC como una mascota

NUEVA YORK -- Una puma de 11 meses fue sacada de un hogar en la Ciudad de Nueva York la semana pasada después de que el dueño entregara al animal a las autoridades.

La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos (o HSUS por sus siglas en inglés) estaba en escena con el dueño que entregó al puma de 80 libras el jueves por la noche, mientras tanto, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (o NYSDEC por sus siglas en inglés) y el NYPD también trabajaron para sacar al animal de forma segura del hogar y transportarla al zoológico de El Bronx, donde fue examinada y atendida por veterinarios y personal durante el fin de semana hasta su transporte a un santuario de animales de Arkansas el lunes por la tarde.

Según los funcionarios, Nueva York ha sido testigo durante mucho tiempo de casos relacionados con animales salvajes y peligrosos en residencias privadas que amenazan la seguridad pública. Tales casos incluyen uno en 2003 donde el Departamento de Policía de Nueva York sacó a un tigre adulto de un apartamento de Harlem con la ayuda del personal del Zoológico de El Bronx, y otro en 2004 cuando un niño en el condado de Suffolk fue atacado por un leopardo que era mascota de su padre.

Sara Amundson, presidenta del Fondo Legislativo de la Sociedad Protectora de Animales, dijo que el público en general no puede satisfacer las "necesidades complejas" de los pumas.

"Una especie majestuosa nativa de los Estados Unidos y gran parte de las Américas, los pumas prosperan en sus hábitats naturales, no en una ciudad", dijo Amundson. "Los individuos y las entidades no calificadas simplemente no pueden satisfacer las necesidades complejas de estos animales salvajes. La situación triste de la que Sasha está siendo rescatada es un ejemplo de por qué el Congreso debe, de una vez por todas, aprobar la Ley de Seguridad Pública de los Felinos Grandes".

Si se convierte en ley, la Ley de Seguridad Pública de Felinos Grandes fortalecerá las leyes existentes para prohibir la cría y posesión de especies de grandes felinos como leones, tigres, guepardos y jaguares, excepto por entidades calificadas.

En general, en 2020, Nueva York aumentó su regulación sobre la propiedad de animales salvajes.

La directora de Respuesta ante Desastres de Animales de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, Kelly Donithan, quien estaba en la escena con la puma y ayudó con su transporte, dijo que en este casoel dueño se dio cuenta de que el animal no era adecuado para vivir en un ambiente doméstico, pero otros animales no tienen tanta suerte.

“Nunca he visto un puma en la naturaleza, pero los he visto con correas, aplastados en jaulas y llorando por sus madres cuando los criadores se los arrancan”, dijo Donithan en un comunicado. "También he visto la angustia de los dueños, como en este caso, después de que les vendieron no solo un animal salvaje, sino un sueño falso de que podrían ser una buena 'mascota'. Esta puma es relativamente afortunada de que sus dueños reconocieran que un gato salvaje no es apto para vivir en un apartamento o cualquier ambiente doméstico. Las lágrimas del dueño y los chirridos nerviosos del puma mientras la llevamos dolorosamente revelan las muchas víctimas de este horrendo comercio y el mito de que los animales salvajes pertenecen en cualquier parte menos a la naturaleza".

El comisionado de NYSDEC, Basil Seggos, hizo eco de sentimientos similares diciendo en un comunicado que "la fauna salvaje como los pumas no son mascotas".

"Aunque los pumas pueden verse lindos y tiernos cuando son jóvenes, estos animales pueden convertirse en impredecibles y peligrosos", dijo Seggos. "El NYSDEC agradece a nuestros socios del Departamento de Policía de Nueva York, la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre del Zoológico de El Bronx y el Refugio de Vida Silvestre Turpentine Creek por sus esfuerzos para promover la entrega de este animal salvaje y transportarlo a un lugar seguro."

Mientras tanto, el comisionado del NYPD, Dermot Shea, dijo que el caso se encuentra actualmente bajo investigación y que no hay más información disponible en este momento.