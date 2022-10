Regresa a NY el gran Festival Anual de Cine Ecuatoriano

NUEVA YORK - El Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York (EFFNY), que regresa por séptimo año, comienza el 29 de octubre en el Museo de Queens. Patrocinado por Telemundo 47, el evento anual escalará el río Hudson por primera vez hasta Fort Lee, donde el festival concluirá en el Barrymore Film Center el 6 de noviembre.

"Estamos muy orgullosos de formar parte de un evento tan emocionante. El Barrymore Film Center espera colaborar con el Festival de Cine Ecuatoriano no sólo este año, sino también en los años venideros", dijo Nelson Page, presidente del Barrymore Film Center.

El EFFNY es el festival de cine internacional de mayor renombre fuera de Ecuador, y el único en Estados Unidos, que reúne a cineastas ecuatorianos de diversos géneros, incluyendo largometrajes narrativos, documentales y cortometrajes. Su misión es abrir una ventana a este diverso país e inspirar a la gente a tener conversaciones significativas mientras se celebra el Ecuador y el cine.

Este año, el EFFNY espera recibir a cineastas consagrados y a otros invitados importantes, como Javier Andrade, cuya película “Lo invisible” representará a Ecuador en la selección de películas extranjeras de la 95ª edición de los premios de la Academia; Helena Gualinga, que aparece en el documental Helena de Sarayacu; Sebastián "Zuko" Carrasco, antiguo alpinista profesional que perdió el uso de sus piernas, y que aparece en Libre y más allá de la cumbre; el productor y guionista Felipe Troya, de To Oriente; el director Galo Semblantes, de Legend of Tayos; el director Alfredo León, de Submersible; el director Paúl Venegas, de Emptiness; el director Marcos Echeverría, del web-doc Where We Were Safe; y los directores Gabriel Zhiminaicela y Christian Espinoza, del cortometraje A Body Over the Sea.

Once largometrajes competirán también por el premio a la mejor película. La leyenda de los tayos, dirigida por Galo Semblantes; Sumergible, dirigida por Alfredo León, A Oriente, dirigida por Jose'Mariá Aviles; Gafas de sol amarillas, de Iván Mora Manzano; El vacío, dirigida por Paúl Venegas; Sansón, dirigida por Pável Quevedo Ullauri; El predicador, dirigida por Tito Jara; Los que faltan, dirigida por José María León; Helena de Sarayacu, dirigida por Eriberto Gualinga; Más allá de la cumbre, dirigida por Isabel Guayasamín; y Lo invisible, dirigida por Javier Andrade.

Para más información sobre el festival de este año, haz clic aquí. https://www.ecuadorianfilmfest.com/